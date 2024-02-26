　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老婆偷訂「2萬元月子餐」！人夫氣炸退掉「大小姐嗎」...網全罵翻

生產後的女性通常會坐月子調養身體，花費就看個人需求。（示意圖，photoAC）

▲一名人夫認為老婆訂的月子餐太貴，跑到臉書社團抱怨，慘遭眾網炎上。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

生產後的女性通常會坐月子調養身體，花費就看個人需求，有一名人夫在網上抱怨，老婆偷訂了2萬元的月子餐，他發現後便退掉，結果老婆卻生氣罵他，不過網友卻對他的抱怨無法認同，反而引來大批罵聲。

一名人夫在臉書社團「靠北匿名」發文透露，老婆正在坐月子期間，瞞著他訂了2萬的月子餐，原PO發現後退掉，老婆就亂發脾氣，還抱怨自己做飯讓她想吐，「她難道真的把自己當做要人伺候的大小姐嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

人夫的貼文曝光後，引來大批網友罵聲，「扯！ 女方嫁錯人了」、「她拚命幫你生了孩子 吃個月子餐過份嗎？ 還是其實孩子不是你親生的？？？」「真是討罵！自己煮也不會比2萬省，她可能已經挑最便宜的訂了，真是摳門！」「好可憐的老婆 連2萬元的月子餐都被老公退掉」、「你想想將來你在醫院，只有老婆會照顧你，2萬值不值？」

網友也表示，「兩萬塊都花不起了 小孩以後開銷不止兩萬」、「我的月子餐花了35000，你老婆訂的好便宜，不過幫你生小孩????她真的不聰明」、「兩萬花不起？學人家生什麼小孩」、「兩萬都不願意出，是不是要檢討一下自己？」「就吃不慣而已，我是你老婆，未來的日子很長，我一定會加倍奉還！」

更多鏡週刊報導
元宵節湯圓還有剩？　農糧署教新吃法步驟超簡單
冰箱不冷、食物易壞是「它」害的！　一張紙速檢查
「內褲太花俏」危害小兄弟！　泌尿科醫「3訣竅」挑男性內在美

ET快訊
這波很嚴重！醫：一堆人咳超慘　有人咳到肋骨斷掉
警笛一響「炸街猴」全竄逃！　台中21汽機車吵翻了
快訊／日本第4波核處理水排海作業　28日開始
快訊／5縣市非常寒冷！　一路冷到明天
一家四口遊日成永別！爸爸被撞死　車頭全爆開
起底爆頭台男！　人稱「少爺」可能殺機曝
18歲高中生救阿嬤　台鐵：不鼓勵跳下去救人
玩到天亮！19歲男大生帶2少女北投開房3P

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

出社會難請假「多久出國一次？」　過來人曝頻率：盡量維持

才嘆花田被踩壞！武陵農場大媽「闖花田拍照」　被阻喊：一下就好

武陵農場「大媽硬踩花田拍照」講不聽　直播全放送！網炸鍋了

從高雄殺到華爾街！他公開「全壘打獲利法」：投資是最平等的事業

台南安平遊艇業歡慶台南400 　將「辦桌」享美食看煙火秀

訂單備註「幫老人家換燈管」：不做不要送！　網炸鍋挺外送員

9縣市低溫特報！桃園以北「非常寒冷」亮橙色燈號　馬祖不到6度

這波很嚴重！醫：一堆人咳超慘　有人咳到肋骨斷掉

日月潭水位直直落...九蛙疊像盡露　俯瞰驚見「大鳥吃蟲」

待日本網咖遭店員驅趕！他怨「不友善」反遭罵：台灣奧客心態

狗未繫繩突追人、亂跑！　飼主還嗆警：關你什麼事

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

彰化小姊妹仍陷重度昏迷　醫療團隊病床禱告畫面曝

屏東竊賊猝逝「執法影片曝」　他被5警包圍無抵抗不斷求饒

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

周杰倫曝「受邀朝聖泰勒絲」掀戰　罕見反擊：我只看想看的！

張學友假唱？沒開口就有歌聲　尷尬急喊停「秀超穩高音」

女外送員遭撞亡...女兒認屍淚崩　父忍喪妻痛安慰「肇事男5萬交保」

19歲非裔是土生土長台灣人　曾搭小黃嚇壞司機愣了10秒

見巨型汪孫熱情找她怕爆！　急喊「偶不素阿嬤」全家笑爛

出社會難請假「多久出國一次？」　過來人曝頻率：盡量維持

才嘆花田被踩壞！武陵農場大媽「闖花田拍照」　被阻喊：一下就好

武陵農場「大媽硬踩花田拍照」講不聽　直播全放送！網炸鍋了

從高雄殺到華爾街！他公開「全壘打獲利法」：投資是最平等的事業

台南安平遊艇業歡慶台南400 　將「辦桌」享美食看煙火秀

訂單備註「幫老人家換燈管」：不做不要送！　網炸鍋挺外送員

9縣市低溫特報！桃園以北「非常寒冷」亮橙色燈號　馬祖不到6度

這波很嚴重！醫：一堆人咳超慘　有人咳到肋骨斷掉

日月潭水位直直落...九蛙疊像盡露　俯瞰驚見「大鳥吃蟲」

待日本網咖遭店員驅趕！他怨「不友善」反遭罵：台灣奧客心態

偷15萬元腳踏車賤賣千元　單車盜落網！二手車業者也慘了

才剛買下老唐牛肉麵！吳宗憲副業再+1　傳接手哈雷重機門市

出社會難請假「多久出國一次？」　過來人曝頻率：盡量維持

蘇丹紅案延燒！南投縣下架蝦味先2000包+肉製品243公斤

才嘆花田被踩壞！武陵農場大媽「闖花田拍照」　被阻喊：一下就好

武陵農場「大媽硬踩花田拍照」講不聽　直播全放送！網炸鍋了

陸春節「肛裂」人數暴增！　醫師：多為年輕人大魚大肉吃太多

從高雄殺到華爾街！他公開「全壘打獲利法」：投資是最平等的事業

今年1-2月期統一發票組數不減　3／25準時開獎

台南安平遊艇業歡慶台南400 　將「辦桌」享美食看煙火秀

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

生理期要滿足男人性慾　律師揭作家H主張：賀珮甄脫離沙豬

新北超正女警爆紅！IG找到了

低溫特報擴大　明晨最冷

久沒逛東區！韓貨女裝店「低消60元」全傻了

下波全台有雨！強烈冷氣團接力　最低溫時間曝

LV上衣被媽拿去拜拜　變「太子爺聯名款」！

芭樂只排第二！常見水果纖維含量排行曝

妻子年收350萬！全職主夫過超爽：每天自然醒

今晨9.2℃回冬！　下波強冷空氣「全台有雨」更凍感

台男赴日旅遊第二天　在東大寺遭撞死

台灣晚間9：48發生有感地震

民俗專家警告2種人不能「鑽轎腳」

女友求歡被拒「不知我餓多久？」他回這句全場噴笑

企業最愛大學生調查「成大蟬聯第1」　北科大躍技專龍頭

更多熱門

相關新聞

「紅豆妹」翻版！廉政署長震怒　政風直銷天后繼續衝業績

「紅豆妹」翻版！廉政署長震怒　政風直銷天后繼續衝業績

年僅5歲的小網紅「紅豆妹」俏皮可愛、說著一口流利台語模樣，被家人po上社群平台，吸引不少觀眾瀏覽， IG追蹤數更高達38.7萬。由於她小有名氣，時常接到廠商業配邀請，在影片中露出商品，不過，「紅豆妹」的媽媽是一名女警，因身兼粉專管理者涉及違反公務人員不得在外兼職規定，儘管她已離職，仍被記過2次。

政風「直銷天后」辣照曝！直攻百萬月薪　夫放閃：愛妳

政風「直銷天后」辣照曝！直攻百萬月薪　夫放閃：愛妳

政風圈驚爆13天！國考正妹榜眼成直銷天后　廉政署長震怒

政風圈驚爆13天！國考正妹榜眼成直銷天后　廉政署長震怒

政風美女月賺近百萬！　踢爆兼職成「鑽石級天后」

政風美女月賺近百萬！　踢爆兼職成「鑽石級天后」

全家送「寶可夢燈籠」太夯！粉絲哀號：1人全拿光

全家送「寶可夢燈籠」太夯！粉絲哀號：1人全拿光

關鍵字：

靠北匿名月子餐鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

103歲翁反鎖蝦皮門市！蜷曲躺臥在地

台男遭「槍決爆頭」棄屍泰國！刺青被認出

汪小菲未婚妻「5年前結過婚」奢華婚禮照曝光！

住墾丁嫌貴！爸曝大絕「4晚省8000元」全場轟炸

生理期要滿足男人性慾　律師揭作家H主張：賀珮甄脫離沙豬

台通緝犯在泰遭槍殺　臉書狂曬愛車「重機界法拉利」

《驚奇隊長》卡蘿爸逝世享年49歲！

徐佳馨／地主「獅子大開口」已不成威脅　全台拆除潮來了

一票人咳嗽！醫揭「咳不好5原因」　不一定是感冒

即／19歲航空技校生陳屍高雄某商旅

Makiyo去賭場輸光3000萬！

越難過越冷靜3大星座！Top 1喜歡掌控一切

新北超正女警爆紅！IG找到了

跳軌救人18歲男身分曝　學校記功

低溫特報擴大　明晨最冷

更多

最夯影音

更多
狗未繫繩突追人、亂跑！　飼主還嗆警：關你什麼事

狗未繫繩突追人、亂跑！　飼主還嗆警：關你什麼事
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

彰化小姊妹仍陷重度昏迷　醫療團隊病床禱告畫面曝

彰化小姊妹仍陷重度昏迷　醫療團隊病床禱告畫面曝

屏東竊賊猝逝「執法影片曝」　他被5警包圍無抵抗不斷求饒

屏東竊賊猝逝「執法影片曝」　他被5警包圍無抵抗不斷求饒

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面