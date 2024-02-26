老婆偷訂「2萬元月子餐」！人夫氣炸退掉「大小姐嗎」...網全罵翻

▲一名人夫認為老婆訂的月子餐太貴，跑到臉書社團抱怨，慘遭眾網炎上。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

生產後的女性通常會坐月子調養身體，花費就看個人需求，有一名人夫在網上抱怨，老婆偷訂了2萬元的月子餐，他發現後便退掉，結果老婆卻生氣罵他，不過網友卻對他的抱怨無法認同，反而引來大批罵聲。

一名人夫在臉書社團「靠北匿名」發文透露，老婆正在坐月子期間，瞞著他訂了2萬的月子餐，原PO發現後退掉，老婆就亂發脾氣，還抱怨自己做飯讓她想吐，「她難道真的把自己當做要人伺候的大小姐嗎？」

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人夫的貼文曝光後，引來大批網友罵聲，「扯！ 女方嫁錯人了」、「她拚命幫你生了孩子 吃個月子餐過份嗎？ 還是其實孩子不是你親生的？？？」「真是討罵！自己煮也不會比2萬省，她可能已經挑最便宜的訂了，真是摳門！」「好可憐的老婆 連2萬元的月子餐都被老公退掉」、「你想想將來你在醫院，只有老婆會照顧你，2萬值不值？」

網友也表示，「兩萬塊都花不起了 小孩以後開銷不止兩萬」、「我的月子餐花了35000，你老婆訂的好便宜，不過幫你生小孩????她真的不聰明」、「兩萬花不起？學人家生什麼小孩」、「兩萬都不願意出，是不是要檢討一下自己？」「就吃不慣而已，我是你老婆，未來的日子很長，我一定會加倍奉還！」

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