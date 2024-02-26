「紅豆妹」翻版！廉政署長震怒　政風直銷天后繼續衝業績

▲廉政署長莊榮松得知吳安琪兼差做直銷後震怒，下令雲林縣政府（圖）政風處徹查。



圖文／鏡週刊

年僅5歲的小網紅「紅豆妹」俏皮可愛、說著一口流利台語模樣，被家人po上社群平台，吸引不少觀眾瀏覽， IG追蹤數更高達38.7萬。由於她小有名氣，時常接到廠商業配邀請，在影片中露出商品，不過，「紅豆妹」的媽媽是一名女警，因身兼粉專管理者涉及違反公務人員不得在外兼職規定，儘管她已離職，仍被記過2次。

根據判決指出，紅豆妹的媽媽即廖姓女警從前年2月7日至自去年9月間共接104次業配，除親子相關用品外，也有花店、不動產等業配。雖然廖女認為，女兒雖然未成年，但仍是獨立個體，她僅代理女兒管理粉絲專頁，初衷為了紀錄女兒成長的生活點滴，並沒有其他目的。

不過，法院認為紅豆妹是無行為能力的幼童，若非家人規劃如何做到介紹業配產品，認定廖女有違公務員服務法第14條第1項之「不得經營商業」，其行為足使民眾對公務員有不專心公務、國家公務紀律鬆散不良觀感。

▲吳安琪留職停薪期間做直銷，她還在臉書分享自己上台暢談健康營養課程。

吳安琪遭檢舉兼差形同「紅豆妹」事件翻版，雖然她申請留職停薪，但仍具有公務員身分，即便在廉政署調查期間，近日她仍不斷在網路平台PO文，甚至張貼直銷產品，至於她兼職的美商愛希麗公司在台成立4年，陸續在台北、台中與高雄等地成立超過百坪的經銷商創業基地，成為全台首家以共享工作空間為概念的直銷公司。

該公司內部除了各式座位設計，適合各種創業情境需求，可約三五好友談創業心得、試用產品、看書備課或經營網紅社群，也突破以往多數人對直銷的看法，透過獎勵制度為會員帶來幸福感，並推廣主力產品包括益生菌、膠原蛋白及紫茶等保健食品，以天然、配方獨一無二等口號為訴求。

儘管這家直銷公司讓親友誇口吳安琪在短短一個月就賺了近百萬元，但因她是在侍親假期間兼職，加上相關人員的臉書資訊透露，恐有觸法或違反行政規定之嫌，廉政署已著手徹查，要避免類似的狀況再度發生。

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