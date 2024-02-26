限量版樂高「2公分黃金積木」拍賣57萬天價　全球僅生產30個

▲樂高生化戰士系列的14K黃金面具積木拍賣成交價將近新台幣60萬元。（圖／翻攝自Facebook／GoodwillNCPA）

記者張寧倢／編譯

樂高（Lego）積木在全球廣獲大人小孩歡迎，美國賓州一家慈善機構近日收到的捐贈物資中，有一塊不起眼的2公分金色樂高積木，出乎意料的是，這是一塊由14K金製成的限量版樂高贈品，據信全球只生產了30個，上周已經以1.8萬美元（約新台幣57萬元）拍賣售出。

根據美媒CNBC報導，慈善電商交易平台Goodwill一名代表透露，最近他們在賓州中北部收到了一箱捐贈的珠寶，而其中有一個被裝在珠寶盒裡的古怪捐贈品，一塊僅1英寸（約2.5公分）高的樂高積木，「當我們發現它的時候，還不知道那是什麼」。

事實上，這塊積木是樂高生化戰士（Bionicle）系列自2001年開始推出的稀有獎品之一，由14K金製成的黃金卡諾希哈烏（Kanohi Hau）面具，據信全球只生產了30個，其中25個被贈送出去，剩下5個則送給樂高的員工收藏。

Goodwill主管史密斯（Chad Smith）表示，「經過23年之後，其中一個重新出現了，這真的很獨特。」報導指出，這塊小小的黃金面具積木近日公開拍賣，最低起標價為3300美元，經過48次出價後，最終在21日以1萬8101美元（約新台幣57萬2000元）成交。