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她約會「順手偷走」男方手機！打開一看　驚揭女屍虐殺案

▲▼52歲的南非裔男子布萊恩（Brian Steven Smith）在美國阿拉斯加州殺害2名原住民女性。（圖／達志影像／美聯社）

▲來自南非的布萊恩在阿拉斯加州殺害2名原住民女性，圖為他本月6日出庭的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國阿拉斯加州一名男子虐殺原住民女性，不僅將行凶過程拍照與錄影，還自顧自地配上旁白，手段冷血殘酷，直到與其他女性約會時，被對方偷走手機，才導致犯行曝光。他被捕後，又坦承殺害另一名原住民女性，如今被判謀殺罪名成立，可能要在牢裡度過餘生。

美聯社等外媒報導，現年52歲的布萊恩（Brian Steven Smith）22日出庭，被判14項罪名全部成立，包括2項第一級謀殺罪及多項性侵罪，預計7月宣判量刑結果。儘管阿拉斯加州沒有死刑，但他的犯行涉及「重大肉體折磨」，將被強制判處99年監禁。

根據法庭出示的影片證據，儘管無法看見布萊恩的臉龐，卻可以聽出其獨特口音，他反覆執行毆打與勒頸動作時，不斷喊叫要求受害者凱瑟琳（Kathleen Henry）趕快死掉，還像在對觀眾說話一樣說道，「在我的電影裡，每一個人都會死。」檢方表示，凶嫌把死者遺體放在皮卡車後斗，到處開了2天，最終棄置在安克拉治南部一條鄉間道路上。

檢方還指出，關鍵證人凱斯勒（Valerie Casler）是一名性工作者，約會時從布萊恩車上偷走對方手機，未料充電時發現駭人照片與影片，於是趕緊備份到記憶卡上，交給警方處理。不過，她闡述自己如何發現這些影像時，證詞多次改變。

布萊恩被捕後，又坦承在更早之前殺害另一名原住民女性維洛妮卡（Veronica Abouchuk），此人遺體先前就已經被找到，不過未查明身分。

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