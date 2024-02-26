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特斯拉員工棄單4000個派害賠50萬！　馬斯克開口後結局反轉

▲▼特斯拉棄單「4000塊派」害慘烘焙店　馬斯克霸氣出手了。（左圖／翻攝Instagram@thegivingpies；右圖／路透社）

▲加州一間小型烘焙坊遭特斯拉棄單，馬斯克親自回應。（左圖／翻攝Instagram@thegivingpies；右圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

電動車大廠特斯拉（Tesla）被爆料，日前向美國加州一間麵包店下訂4000個派，卻臨時在店家出貨前棄單，導致店家損失多達1.6萬美元（約新台幣50.5萬元）。消息曝光後，特斯拉遭輿論撻伐，執行長馬斯克也親自發文回覆，會盡力妥善處理這件事；消息在網上傳開後，許多客人開始光顧該間麵包店，店裡盛況空前。

綜合外電報導，加州「The Giving Pies」麵包店老闆沃漢吉（Voahangy Rasetarinera）控訴，特斯拉旗下公司14日情人節當天向她下定2000個迷你派，在那之後她必須多次向特斯拉追討訂單的款項，好讓她能付錢支付原料和人力成本。

沃漢吉說到了15日，特斯拉一名代表羅拉（Laura）聯繫她，先是為遲付款項道歉，同時又追加了2000個派，並且向她保證「錢不是問題」。沃漢吉說她和團隊們努力超時工作趕訂單，但特斯拉卻對他們寄去的多張發票支付款項的要求置之不理。隔天，羅拉直接傳訊給她說，他們已經不需要派了。

4000個派全部報銷，讓沃漢吉慘賠了1.6萬美元，消息曝光瞬間引發網路撻伐。馬斯克得知後也在「The Giving Pies」相關新聞底下留言，「剛剛得知這件事。會做出對麵包店好的事情。人們應該要一直相信特斯拉會盡全力做到最好。」

目前尚不清楚馬斯克所說的「好的事情」是什麼，但消息廣傳後，「The Giving Pies」麵包店開始出現大排長龍，聖荷西居民們紛紛前往以消費表達支持。聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）與前市長李卡多（Sam Liccardo）希望團結一同支持小店，看到店裡人潮不絕也相當欣慰。

沃漢吉看到店內盛況空前，訂購數量也超出他們預期許多，心懷感激地表示各地的人們都是特地前來買派的。

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