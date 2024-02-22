國小兄妹每天練琴3小時　他傻眼「練久會變周杰倫？」網曝背後原因

▲兄妹倆每天晚上都要練琴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

美語補習班「以馬內利美語」近日分享一對國小兄妹的學習日程表，兄妹倆每天學習將近18小時，引發各界正反意見熱議，攤開日程表可以看到，每天晚上吃完晚餐後固定要練琴，禮拜日甚至是全天練琴，就有網友好奇「有錢人會這麼重視練琴這件事嗎？練久會變周杰倫嗎？」貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，看了兄妹倆的日程表，有一點讓他很好奇，每天晚上吃完晚餐後，固定練琴3小時，禮拜日甚至是一整天都在練琴，但遇到聚餐、比賽或是期中期末考會調整，「真正的有錢人會這麼重視練琴這件事嗎？練琴練久一定會變周杰倫嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO驚呼「每天至少排3小時（練琴），星期天排整天，但英文只排半小時，怎麼想都不符合比例吧，還有這種行程，他們會有朋友？」

貼文一出，網友表示，「練琴只是為了以後升學的學習歷程好看吧」、「主要給小孩一個才藝，還有音感」、「朋友客戶來家裡，小孩還可彈幾首炫耀一下，長大跟有錢人去聽音樂會，才聽得懂」、「培養氣質吧，我軍公教親戚也有請鋼琴家教教小孩」、「會才藝就是一種社交資本」、「有錢人的小孩就是什麼都比較會」、「音樂可以培養氣質、自律、跟別人合作」。

有網友指出，「練琴是在練手腦協調能力、手部小肌肉」、「鑑賞的能力是要從小培養起的，學鋼琴的CP值最高」、「給孩子一個多餘的才能，更重要的是把琴練好的態度，這種態度對他的人生才是最重要的」、「會鋼琴等於基礎樂理ok，之後學啥樂器都快」、「練琴是為了訓練左右腦的協調能力，還是增強學習能力之類的吧」。