撞見爆痘屁股嚇壞！和男友愛愛「她私密處染皰疹」痛慘　結局超毛

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友先前在朋友聚會中，認識一位開補習班的老闆，後來兩人進一步交往並發生關係，在首次性行為前，她就發現男方屁股一堆痘疤，但生殖器並無異狀，結果隔一周，她的私密處竟染上皰疹，併發神經痛症狀；不僅如此，男生前任更告知超噁內幕，讓她後悔不已，於是發文寫下男方關鍵線索，直呼「女生一定要注意此人！」

女網友在Dcard發文娓娓道來，「去年認識了在台北開補習班的K，開一輛X色雙門跑車（不知道現在還是不是），興趣是射箭跟旅遊。我跟他經由朋友聚會認識，兩三個月後開始交往。」

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原PO透露，兩人第一次發生關係是在溫泉飯店，全程都有戴套，當時房內燈光蠻亮的，她有特別注意到，對方生殖器並無異常，「但他背對我的時候，有被他屁股上的痘疤嚇了一跳，因為我從沒看過，男生有這麼嚴重的屁股痘疤。」

沒想到，一周多後，她赫然發現私密處長了像小水痘的東西，癢癢痛痛的，緊接著她便開始發燒，鼠蹊部淋巴腫大異常，也莫名感覺到從臀部到腿部後側的發熱疼痛，「去找婦產科醫生朋友檢查，她說這是生殖器皰疹及皰疹併發的神經痛症狀，還跟我說這種病毒一旦感染了，就是終身存在體內，如果免疫力低下時就會發作，我整個人真的都傻了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

更崩潰的是，原PO後來面臨整整3個月的地獄期，神經痛的症狀一度讓她生不如死，從疼痛減輕到擺脫，持續了近8個月的時間，尤其是生理期前後，皰疹幾乎會復發。

女網友表示，確診後她曾追問男生，對方打死不承認，當然她也不傻，很果斷地提出分手，「就在3個多月前，有個女生私加我的LINE，說是他前任女友，因看到他在交往期間，手機裡還有跟7~8個女生透過交友軟體認識約砲，所以才分手，後來又剛好看到我跟他之前的對話紀錄，她才恍然大悟，原來她現在有皰疹也是被他傳染的。」

對此，網友們紛紛回應，「超噁超爛的人欸，都不說還一直傳染病毒給別人」、「現在的確很多人帶病源還繼續玩，爽一時卻害人一輩子」、「感謝分享這樣的事情，可以讓更多人了解平常不知道的病情跟傳染途徑」、「我的第三任曾經也是約砲約很大！交往到後期時才跟我說，他有生殖器皰疹」。