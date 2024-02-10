小孩只是大雞慢啼慢開口？職能治療師提醒2大狀況是警覺

▲與小孩多互動，更能早點了解孩子的狀況。（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

現在人生得少，家長都希望自己家的寶貝最棒、健康長大，又擔心小孩是否講話、動作成長發展慢了，職能治療師鄒佳和表示，很常遇到家長覺得小孩只是大雞慢啼慢開口，等到學齡後才檢查出有自閉症等狀況，會突然覺得世界崩塌，建議家長提高警覺，與其擔心被貼標籤，不如早點了解孩子的狀況，讓心中大石放下！

職能治療師鄒佳和建議從跟小孩的互動中特別注意以下2種狀況：

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1 觀察動作：孩子的動作笨拙、看起來不協調，雖然都做得到但就是看起來怪怪的，例如玩一二三木頭人時反應比較慢，要停下來時來不及停等狀況。

2. 有沒有特定敏感：同齡孩子間通常不會有太大差異，判斷的標準可以從觀察其他同年齡孩子與自己孩子的差別，是否有特別挑食的情況，只吃某些食物或是對喜好特別執著。

小小孩的語言和肌肉發展尚未完成，對新手爸媽來說還是很難確定自己的觀察是不是過與不及，職能治療師鄒佳和說，通常3~4歲、5~6歲是比較容易早期發現異常的年紀，與其擔心不敢帶孩子就診一直膽戰心驚，如果有疑慮就帶孩子就診，一開始可掛小兒科，若評估有需要，小兒科可直接轉診兒童心智科、兒童復健科，早點了解孩子的狀況，在早療評估課與職能治療師好好聊一下，若有狀況也可以及早介入、提早拿到資源。

▲職能治療師鄒佳和。（圖／鄒佳和提供）

進入3~4歲期間小孩的動作、語言、社會行為發展正在起步，這個期間需要更多、更大量的刺激，在家時透過親子互動有助父母瞭解孩子發展的基礎，整理蒙特梭利早教機構針對3歲小孩的啟蒙遊戲，透過玩中學，讓家長能依照孩子的需要做最適切的引導。

DIY卡片

技能加成：書寫能力＋認知能力

準備紙板和黑板貼紙，紙板要剪的比黑板貼紙大，將貼紙貼在紙板上，DIY卡片就做好了，可以重複擦寫使用，也讓他自己創作想要畫的內容，孩子可以跳脫框架，不會被限制在制式的畫面中。

認識硬幣

技能加成：財富管理＋社會適應

現代父母越來越重視孩子的金錢教育，幼兒金錢教育的重點，不在於教孩子如何用錢、理財，而是從小建立正確金錢觀，幫助他們了解金錢的意義和價值，進而能善用金錢、管理金錢。寶寶也可以管理錢幣喔！準備1、5、10、50元不同的錢幣，請孩子由小到大或由大到小排列，並引導孩子認識錢幣上的數字，讓他知道1代表1元、5代表5元，同時了解數字愈大代表可以購買比較多或貴的物品。

一二三木頭人

技能加成：運動神經+社會適應

小時候都玩過這個遊戲，其實這個傳統遊戲的設計對幼兒發展很有幫助，不但可以訓練運動神經，整個活動練習中孩子將會學習到接受指令、培養想像力、抑制的能力、專注力，打破工作記憶以及學習應對，過程中跟孩子一起享受最簡單的快樂。

圓點貼貼貼

技能加成：藝術創造力＋小手靈活度

只要一張紙、畫筆以及各色圓點貼就可以玩出美麗的作品，大人在紙上描繪線條並設置圓點的位置，給孩子不同顏色的圓點貼紙，讓孩子瞄準位置貼上圓點貼，為了讓孩子有興趣，一開始可以親子一起玩，例如大人貼小的卡車、小孩貼大的卡車，貼圓點貼紙的過程中可以訓練孩子手部小肌肉以及手眼協調、注意力、空間概念等能力，藉由簡單、有趣的圖案建立孩子顏色分類和大小概念，之後再漸漸增加難度。

數豆子

技能加成：數學認知

3歲的孩子也可以正確的數數，培養對數學的興趣，讓幼兒感受到數學的實際意義，準備10張紙，每張紙分別寫上1~10，並劃上對應數字的圈，讓孩子在圈內邊數邊放上豆子，例如數字7就要擺上7顆豆子，學會數數是不是超簡單。