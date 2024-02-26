天花板級帝王行人！男大馬路口「走斜的」　網酸：成天妄想當孝子

▲男子不僅沒走斑馬線，竟然直接「走斜的」跨越馬路，讓來往的汽、機車都嚇翻。（圖／臉書 爆廢公社）

圖文／CTWANT

天花板級帝王行人！有網友於近日分享令人看了直搖頭的影片，拍攝地點位於高雄市新興區民族二路與八德一路口，當時路口號誌已變成綠燈，但竟有名男子大步向前穿越馬路口，他不僅沒走在斑馬線上，還直接走斜的橫跨路口，讓直行或左轉的汽、機車都小心翼翼地閃避。對此，網友紛紛炸鍋，怒批「帝王條款，有恃無恐」、「開過去要喊，吾王萬歲萬萬歲」、「成天妄想當孝子」。

網友25日在臉書社團「爆廢公社」轉發1段20秒的影片，拍攝地點為高雄市新興區民族二路與八德一路口，當時是早上7時許，當路口號誌變成綠燈時，所有汽、機車開始往前直行或左轉，豈料竟有名男子大步向前穿越馬路口，且他不僅沒走在斑馬線上，還直接「走斜的」橫跨到對向路口，讓汽、機車都小心翼翼地閃避。

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原PO在文中也不禁寫下，「這白目等級應該是天花板級了，帝王自助餐最佳示範，彷彿再說你們XX有膽來撞我」，並註明這是不良示範請勿模仿。

貼文一出，網友紛紛炸鍋，怒批「這是準備留遺產吧！誰撞到誰倒楣」、「這不叫帝王，這就是不尊重他人路權的大爺，這種人很常見的，不信你往路邊看」、「總有一天的，等著」、「看他踏著六親不認的步伐勇往直前就知道這是個狠人」、「行人未依號誌的罰則也應該要調整，這樣才符合公平啊」、「帝王條款，有恃無恐」、「開過去要喊，吾王萬歲萬萬歲」、「成天妄想當孝子」、「沒走斑馬線，帝王變先帝」。

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