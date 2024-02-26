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23歲嫩妹收999朵「鋼絲球玫瑰」網傻眼：暗示做家務？當事人回應

23歲嫩妹生日收999朵「鋼絲球玫瑰」網傻眼：暗示做家務？當事人回應

▲嫩妹生日收999朵「鋼絲球玫瑰」。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸江蘇省南通市通州一條視頻近日火上熱搜，一名女子生日收到999朵鋼絲球玫瑰，話題引發網友熱議。視頻中是一個巨大的花束，但組成花束的並不是最常見的鮮花，也不是可愛的玩偶，而是999個鋼絲球，只見三輪車滿載著花束前行，一路非常吸睛。

《法制社會報》報導，2月21日，收到這個特殊「花束」的當事人潘女士表示，送花的是關係很好的小姐妹，並非自己的老公，「我們倆都是愛逗樂搞笑的，是想借著我生日的機會開心一下。」

潘女透露，她今年29歲，是南通如東人，如今在通州結婚定居，平時在家紡城做生意，她的生日是2月13日，今年正好是在過年期間，店面都閉店休息了。為了給潘女過生日，店裡的店員小梅給她訂製了這個特殊的花束。

「小梅在我店裡工作兩年多了，我們倆關係特別好，平時就是關係很親近的小姐妹。」潘女說，生日這段時間正是花店的旺季，小梅特地提前預約了花店，下單希望幫忙加工這個特殊的花束，「這麽多鋼絲球都是直接購買好了，拿去花店找工作人員製作的，不但加了包裝紙，還配了裝飾，總體做出來的效果比較別緻」。

潘女笑說，「非常特別的一份禮物，而且鋼絲球不會凋謝，不容易生銹，可以擺放很長時間。」有網友看到視頻畫面後，誤認為花束是男方送給女方的禮物，而且其中包含了「讓女方多做家務」的暗示，即便自己收到了也並不開心，感覺沒有送禮的誠意。

「其實我在視頻的文案裡就寫清了這捧花的來源，可能有些網友沒有看到，才引發了這樣的一些爭論。」潘女強調，她跟小梅生活中都是喜歡逗樂搞笑的類型，這次的生日禮物也是奔著搞怪的心情來製作的，沒有想到會有部分網友誤解。

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