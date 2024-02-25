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2024鹽水蜂炮順利圓滿落幕　近60萬遊客參加蜂炮103人受傷

▲2024年鹽水蜂炮於24日晚上9時30分在鹽水國中操場舉行主炮城施放，今年武廟以「祥龍獻瑞」為主題，特別打造4座主題炮城，施放過程圓滿順利，概估有近60萬遊客參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024年鹽水蜂炮於24日晚上9時30分在鹽水國中操場舉行主炮城施放，今年武廟以「祥龍獻瑞」為主題，特別打造4座主題炮城，施放過程圓滿順利，概估有近60萬遊客參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年鹽水蜂炮於24日晚上9時30分在鹽水國中操場舉行主炮城施放，由黃偉哲市長親自主持，今年武廟以「祥龍獻瑞」為主題，特別打造4座主題炮城，施放過程圓滿順利，活動至25日清晨結束，武廟表示，本次元宵蜂炮活動適逢週末，概估有近60萬遊客參加蜂炮活動，讓鹽水小鎮充滿熱情與活力。

▲2024年鹽水蜂炮於24日晚上9時30分在鹽水國中操場舉行主炮城施放，今年武廟以「祥龍獻瑞」為主題，特別打造4座主題炮城，施放過程圓滿順利，概估有近60萬遊客參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，特別感謝武廟與地方民眾的配合，讓活動順利圓滿完成。為維護民眾生命財產安全，市府民政局於2024年1月已頒布「台南市政府輔導鹽水蜂炮活動作業要點」，結合各相關局處共同執行宣導及稽查作業。活動前即由鹽水區公所與消防局及警察局組成聯合稽查小組，分組進行炮城及活動安全宣導，製作蜂炮安全宣導單，發送鹽水各家戶及炮城負責人，並製作蜂炮安全宣導影片，以多元管道提供民眾清楚瞭解參加蜂炮活動必備的安全防護及注意事項。

▲2024年鹽水蜂炮於24日晚上9時30分在鹽水國中操場舉行主炮城施放，今年武廟以「祥龍獻瑞」為主題，特別打造4座主題炮城，施放過程圓滿順利，概估有近60萬遊客參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另為有效掌握蜂炮活動狀況，市府2/24下午3時即於鹽水分駐所開設緊急應變中心，協調各項臨時突發事件，在各單位合作協力下完成本次重要任務。相關活動直至25日清晨5時結束，經民政局統計受傷人數共計103人，其中因蜂炮受傷95人(含後送1人、燒燙傷48人、撕裂擦傷35人、眼睛異物侵入10人、耳鳴1人、左右眼被煙火光閃到1人)，非因蜂炮受傷8人，受傷原因均屬輕傷類型，無重大事故發生。

▲2024年鹽水蜂炮於24日晚上9時30分在鹽水國中操場舉行主炮城施放，今年武廟以「祥龍獻瑞」為主題，特別打造4座主題炮城，施放過程圓滿順利，概估有近60萬遊客參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

鹽水蜂炮享有「北天燈、南蜂炮」的美名，是台南獨特的傳統民俗活動，每年吸引數十萬國內外遊客前來朝聖，惟因蜂炮具有爆竹煙火的危險性，在施放過程中，常有發生民眾阻擋炮城或裝備不足而造成意外事故，民政局未來仍將持續與武廟合作加強宣導，希望參與蜂炮活動民眾齊力配合市府政令宣導，共同維護活動安全，提升優質宗教文化。

▲2024年鹽水蜂炮於24日晚上9時30分在鹽水國中操場舉行主炮城施放，今年武廟以「祥龍獻瑞」為主題，特別打造4座主題炮城，施放過程圓滿順利，概估有近60萬遊客參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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