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初五迎財神！「全台最靈財神廟」TOP5 　拜完財運爆棚旺整年

生活中心／綜合報導

初五迎財神，你想好要去哪間財神廟拜拜了嗎？《DailyView網路溫度》整理出全台「最靈財神廟」TOP5，拜完讓你財運爆棚旺整年，快來看看哪間廟離你最近！

▲初五迎財神，你想好要去拜哪間財神廟了嗎？（圖／網友v.lengahn提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲初五迎財神，第一名財神廟讓你拜完旺整年！（圖／網友v.lengahn提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

TOP 5：松山霞海城隍廟

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說到「松山霞海城隍廟」，大家都會想到拜月老，許多單身男女會來跟月老祈求紅線，不過這裡其實也是股票族很常來拜的「財神廟」，每當被套牢時，就會想來拜一下，最重要的是，記得一定要摸「財神爺鬍子」，才能旺上加旺！

▲▼松山霞海城隍廟連續三天發放快篩試劑,大批民眾不畏雨勢排隊搶領。（圖／記者李毓康攝）

▲松山霞海城隍。（圖／ETtoday資料照，下同）

TOP 4：板橋慈惠宮

這間板橋在地人都知道，相當的有名，主奉海神媽祖，往年廟方都會準備2萬份的發財金，只要民眾有「躦轎腳」就可以拿到，想要財運加倍的話，參拜後要到一樓正殿的左右側摸一下發財金元寶，讓今年發發發！

▲▼郭台銘前往板橋慈惠宮參拜。（圖／記者許靖騏攝）

▲板橋慈惠宮。

TOP 3：北港武德宮

「北港武德宮」是台灣第一座財神廟，來這邊點一盞財神燈，不僅可以補財庫，還能夠消業障，廟方建議，參拜時可以準備甜米糕、軟糖，求到財寶米後，記得拿回家混在米缸，或將零錢放進財寶米袋中。

▲北港武德宮-財神開基祖廟今日推出最新版的「天庫造型一卡通」，透過高便利性的電子支付，讓傳統信仰與生活緊密連結。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港武德宮。

TOP 2：中和烘爐地

這間不用多說，是許多業務、生意人的愛廟，第一次去的人，記得要帶張名片去，並且要跟土地公「大錢換小錢」，換到的1元錢母要存起來，這樣就能財源滾滾來，也可以把錢母存入銀行中，為來年帶來更好的財運。

▲▼二月初二頭牙土地公生，中和烘爐地湧現參拜人潮（圖／記者許靖騏攝）

▲中和烘爐地。

TOP 1：竹山紫南宮

第一名就是每年過年擠到爆的「竹山紫南宮」，平常人潮就已經很驚人，到初五更是人山人海，你會看到許多信徒來求「金雞」，或是抱著「金雞」回娘家，另外，求到發財金的人可以旺一整年。

▼竹山紫南宮。

▲紫南宮過年香油錢逾千萬。（圖／記者洪聖壹攝）

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