Sora顯現中美AI差距　360周鴻禕：一兩年就能解決！

▲360創辦人周鴻禕 。（圖／翻攝自周鴻禕微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

OpenAI近日推出的影片生成新模型Sora引起全球關注。對此，中國大陸網路公司360的創辦人周鴻禕表示，和美國相比，中國在AI技術上存在差距是客觀事實，但無論是Sora採用的Transformer模型還是Sora本身，本質都是軟體，「現在的落後，我覺得大概一到兩年就能解決。」

周鴻禕坦言，和美國相比，中國在AI技術上存在差距是客觀事實，「儘管在刷榜的成績，國產大模型基本壟斷了Top1到Top10，GPT-4都被刷到10名開外去了。但是Sora的問世還是給了我們一桶清醒的冷水。」

不過，周鴻禕也提到，無論是Sora採用的Transformer模型還是Sora本身，本質都是軟體，「現在的落後，我覺得大概一到兩年就能解決。」

▼OpenAI影片生成模型Sora範例影片。（圖／翻數字X／OpenAI）



周鴻禕認為，「OpenAI相信暴力美學，大力出奇跡。在人工智能的原創方面上，我們跟他們（美國）的差距主要在方向上。」

周鴻禕指出，只要（AI技術發展）方向確定了，以中國團隊的學習和模仿能力，迎頭趕上並不難。第一條主線是深耕通用大模型，此前中國在不到一年內就追趕上了GPT3.5。另一條主線是，2024年會是大模型的應用之年，因此垂直領域的大模型將成為發展方向。

周鴻禕還說，AI科普很關鍵，大家雖然都在談AI，實際對AI充滿恐懼，認為AI會帶來大規模失業，實際上，AI是人類最好的朋友，「AI不會帶來行業崩潰，而是會給短視頻、影視工業、廣告等行業帶來正向推動，只有不用AI的人會被淘汰。AI恐懼論和AI萬能論，兩種思維都是不可取的。」