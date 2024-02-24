中國網紅AI課程狂賣2億元！遭學員怒轟「沒料、騙錢」急下架

▲李一舟的課程銷量驚人。（圖／翻攝微博）



文／中央社台北23日電

緊抓人工智慧（AI）熱潮與製造焦慮，中國網紅李一舟去年推出AI付費網課，衝上抖音創業課程榜首，大賺人民幣5000萬元（約新台幣2.1億元）後，相繼被消費者批評騙錢而跌落神壇。他所有的課程昨天被下架，帳號遭禁止關注。

綜合經濟觀察網、TechWeb等陸媒報導，自稱是「清華大學博士」，被網友戲稱為「中國AI搞錢第一人」的李一舟，其帳號在22日午後被禁止關注，與此同時，其小程式「一舟一課」也因違反規定被暫停服務。

李一舟確實是北京清大博士，但他是美術學院博士，與網路科技沾不上邊。

據報導，李一舟曾經創業三次，談不上成功。2021年初，他抓住抖音流量暴增，開始做短影音，起初內容以輸出人生雞湯和教人賺錢為主，比如，「人到中年如何不焦慮」、「如何利用抖音賺錢」等。

憑藉出色的口才，和「清華大學博士」、「三家科技公司創始人」等頭銜，截至目前，李一舟抖音帳號坐擁332.4萬粉絲，878.3萬個讚。大數據顯示，3年間，他光是賣網路課程就賺了人民幣1.75億元（約新台幣7.7億元，下同）。

▼李一舟的課程遭到質疑後，已被緊急下架。（圖／翻攝微博）



2023年3月，聊天機器人ChatGPT全球爆紅，李一舟緊抓熱潮，開始發布相關AI影片，並直播賣起了AI課程。該課程名為「每個人的人工智能課」，號稱可以零基礎入門，售價199元。

飛瓜數據顯示，該AI課程一年內賣出約25萬套，銷售5000萬元。李一舟躍為頂流AI知識博主，衝上抖音創業課程銷售榜首。

今年春節剛過，OpenAI發布文本轉為影片的模型Sora，再度引爆全球，李一舟及時跟進，發布了「Sora背後中美博弈」，有網友因此稱他是AI圈唯一可以和OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）平起平坐的「華人大神」；還有網友製作一張「中美兩大AI巨頭」的惡搞圖引發熱傳。

「沒有任何技術含量。」一名網路從業人士觀看過李一舟的售課直播，發現幾十萬人甘願當韭菜被割，他雖表示驚訝，但同時也有個人的理解：不少粉絲屬於IT或AI「小白」，面對名校背景又講話頭頭是道的李一舟，往往喪失了基本的分辨能力，「所謂的課程不過是對GPT等AI技術和概念進行科普，懂行的人都知道背後是坑」。

報導指出，李一舟賣的AI課程宣稱有40節課，但實際只有39節。影片最短的僅有兩分鐘，長的約20多分鐘，大部分在10分鐘內。

購買課程的消費者也紛紛跳出來控訴李一舟騙錢，並要求退費。不少人直指李一舟售價199元的AI課只是「誘餌」，後面還有1980元甚至更貴的內容，一旦「入坑」就會產生更高的費用。

據報導，李一舟其實是要把人引流到他自己的網站「一舟智能」，而且需要花錢才能用這個網站。這個網站只是套了個殼子，把國外的AI網站套起來而已。

據市界報導，「一舟智能」目前搬運的合計有97個AI模型，除了一個是官方模型外，其餘均為國內或國外開發者所製作協力廠商模型；李一舟也因此陷入侵權爭議。

網路截圖顯示，李一舟的一個「AI實戰訓練營群」已被助教解散，AI課程也全網下架。不過兩天的時間，被封為「AI巨頭」的李一舟翻車了。

面對質疑，李一舟21日回覆稱，「正在整理對應內容，事件被誤解和誇大了」。但他的帳號昨天被禁止關注，小程式也被封禁後，迄今未再回應。

李一舟跌落神壇，只是中國AI熱潮衍生亂象中的一景。

界面新聞報導，近日隨著Sora的橫空出世，一批打著Sora課程培訓的個體老師也如雨後春筍般湧現。他們多聚集在一款知識社群App「知識星球」，創建屬於自己的星球，發布訊息、提供知識服務。其它用戶若想成為星球的一員，需支付星主設置的費用。

在微信公眾號、小紅書等其它平台，也有不少網紅透過整理Sora相關訊息來製造AI焦慮。他們以「錯過AI風口就是錯過時代紅利」等標題吸引粉絲，試圖透過諮詢、授課等形式變現。