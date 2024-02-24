　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國網紅AI課程狂賣2億元！遭學員怒轟「沒料、騙錢」急下架

▲▼中國網紅賣AI課程狂賺2億元！遭學員怒轟「騙錢」緊急下架。（圖／翻攝微博）

▲李一舟的課程銷量驚人。（圖／翻攝微博）

文／中央社台北23日電

緊抓人工智慧（AI）熱潮與製造焦慮，中國網紅李一舟去年推出AI付費網課，衝上抖音創業課程榜首，大賺人民幣5000萬元（約新台幣2.1億元）後，相繼被消費者批評騙錢而跌落神壇。他所有的課程昨天被下架，帳號遭禁止關注。

綜合經濟觀察網、TechWeb等陸媒報導，自稱是「清華大學博士」，被網友戲稱為「中國AI搞錢第一人」的李一舟，其帳號在22日午後被禁止關注，與此同時，其小程式「一舟一課」也因違反規定被暫停服務。

李一舟確實是北京清大博士，但他是美術學院博士，與網路科技沾不上邊。

據報導，李一舟曾經創業三次，談不上成功。2021年初，他抓住抖音流量暴增，開始做短影音，起初內容以輸出人生雞湯和教人賺錢為主，比如，「人到中年如何不焦慮」、「如何利用抖音賺錢」等。

憑藉出色的口才，和「清華大學博士」、「三家科技公司創始人」等頭銜，截至目前，李一舟抖音帳號坐擁332.4萬粉絲，878.3萬個讚。大數據顯示，3年間，他光是賣網路課程就賺了人民幣1.75億元（約新台幣7.7億元，下同）。

▼李一舟的課程遭到質疑後，已被緊急下架。（圖／翻攝微博）

▲▼中國網紅賣AI課程狂賺2億元！遭學員怒轟「騙錢」緊急下架。（圖／翻攝微博）

2023年3月，聊天機器人ChatGPT全球爆紅，李一舟緊抓熱潮，開始發布相關AI影片，並直播賣起了AI課程。該課程名為「每個人的人工智能課」，號稱可以零基礎入門，售價199元。

飛瓜數據顯示，該AI課程一年內賣出約25萬套，銷售5000萬元。李一舟躍為頂流AI知識博主，衝上抖音創業課程銷售榜首。

今年春節剛過，OpenAI發布文本轉為影片的模型Sora，再度引爆全球，李一舟及時跟進，發布了「Sora背後中美博弈」，有網友因此稱他是AI圈唯一可以和OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）平起平坐的「華人大神」；還有網友製作一張「中美兩大AI巨頭」的惡搞圖引發熱傳。

「沒有任何技術含量。」一名網路從業人士觀看過李一舟的售課直播，發現幾十萬人甘願當韭菜被割，他雖表示驚訝，但同時也有個人的理解：不少粉絲屬於IT或AI「小白」，面對名校背景又講話頭頭是道的李一舟，往往喪失了基本的分辨能力，「所謂的課程不過是對GPT等AI技術和概念進行科普，懂行的人都知道背後是坑」。

報導指出，李一舟賣的AI課程宣稱有40節課，但實際只有39節。影片最短的僅有兩分鐘，長的約20多分鐘，大部分在10分鐘內。

購買課程的消費者也紛紛跳出來控訴李一舟騙錢，並要求退費。不少人直指李一舟售價199元的AI課只是「誘餌」，後面還有1980元甚至更貴的內容，一旦「入坑」就會產生更高的費用。

據報導，李一舟其實是要把人引流到他自己的網站「一舟智能」，而且需要花錢才能用這個網站。這個網站只是套了個殼子，把國外的AI網站套起來而已。

據市界報導，「一舟智能」目前搬運的合計有97個AI模型，除了一個是官方模型外，其餘均為國內或國外開發者所製作協力廠商模型；李一舟也因此陷入侵權爭議。

網路截圖顯示，李一舟的一個「AI實戰訓練營群」已被助教解散，AI課程也全網下架。不過兩天的時間，被封為「AI巨頭」的李一舟翻車了。

面對質疑，李一舟21日回覆稱，「正在整理對應內容，事件被誤解和誇大了」。但他的帳號昨天被禁止關注，小程式也被封禁後，迄今未再回應。

李一舟跌落神壇，只是中國AI熱潮衍生亂象中的一景。

界面新聞報導，近日隨著Sora的橫空出世，一批打著Sora課程培訓的個體老師也如雨後春筍般湧現。他們多聚集在一款知識社群App「知識星球」，創建屬於自己的星球，發布訊息、提供知識服務。其它用戶若想成為星球的一員，需支付星主設置的費用。

在微信公眾號、小紅書等其它平台，也有不少網紅透過整理Sora相關訊息來製造AI焦慮。他們以「錯過AI風口就是錯過時代紅利」等標題吸引粉絲，試圖透過諮詢、授課等形式變現。

ET快訊
快訊／12:37規模5.0地震！　最大震度4級
不識字沒考駕照　74歲翁：孩子應要有人帶、我開車也不快
綜藝大哥電視台激戰女星！啪啪聲狂響　警衛闖入撞見三腳獸
擴大！　致癌「蘇丹紅」增至3批、下游至少10業者
米可白傳秘戀小2歲男星！　經紀人揭交友狀況：她桃花很旺
台積電熊本廠「蓋在高麗菜田旁」　員工通勤時間驚呆
Makiyo變超瘦！認有新對象　已跟兒子見面
琳妲說溜嘴「林襄加入味全龍」！　畫面急被卡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

山東籍漁船在東海沉沒　船上共載有12人

中國網紅AI課程狂賣2億元！遭學員怒轟「沒料、騙錢」急下架

南京大樓火災15死44傷！疑樓梯間電動車自行車起火引發

新疆恐怖寒流-52.3℃破紀錄！大批水鳥遭「活活凍死」冰封在湖面

妹子到日本旅遊弄丟手機！一查定位竟發現「手機回國了」

20歲女大生經血異常「竟罹子宮頸癌」！醫揭主因：衛生紙害的

疫情重擊旅客量！　中國民航業3年虧掉過去「10年利潤」

中國「駭客」外包產業興起　紐時：政府參與需求增加

中共2024對台工作會議　王滬寧：堅決打擊台獨、推進統一大業

男祈福邊「刮刮樂」！中8884元卻遇雪困山上　網笑：喜獲住宿費

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

彰化3姊弟過馬路被撞飛　姊腦傷嚴重「昏迷指數3」

妹子討厭別人叫她洪婕菡　要求4聲變2聲：我說的算！

薛瑞元燒聲！韓國瑜暖提醒　允帶熱茶備詢：立院很溫暖

台東龍過脈3歲失蹤女童「已找到遺體」　倒臥水池內

22年沒人住！　內湖華廈「新案賣到中古」突7.3億淪法拍

山東籍漁船在東海沉沒　船上共載有12人

中國網紅AI課程狂賣2億元！遭學員怒轟「沒料、騙錢」急下架

南京大樓火災15死44傷！疑樓梯間電動車自行車起火引發

新疆恐怖寒流-52.3℃破紀錄！大批水鳥遭「活活凍死」冰封在湖面

妹子到日本旅遊弄丟手機！一查定位竟發現「手機回國了」

20歲女大生經血異常「竟罹子宮頸癌」！醫揭主因：衛生紙害的

疫情重擊旅客量！　中國民航業3年虧掉過去「10年利潤」

中國「駭客」外包產業興起　紐時：政府參與需求增加

中共2024對台工作會議　王滬寧：堅決打擊台獨、推進統一大業

男祈福邊「刮刮樂」！中8884元卻遇雪困山上　網笑：喜獲住宿費

一堆人把洗衣機放廚房！他傻眼喊「什麼怪設計」　PTT曝：比較省啊

統一獅結束高知移訓今晚返台　明起打17場自辦熱身賽

元宵、湯圓「最大差異」曝光！冒2現象別買

全球限量19台！義大利設計公司推「尾巴可拆換跑車」已賣出一半

高粱喝太嗨！她被運將「丟包路邊險被撞」　脫衣一路跑給警察追

限時5天！超商哈根達斯「下殺5.9折」開吃　雪糕、迷你杯通通都有

安以軒爆加入《浪姐5》復出！最新名單瘋傳…鬼鬼、柯佳嬿在裡面

快訊／規模5.0地震　最大震度花蓮4級

北市也有蘇丹紅豬肉乾！衛生局追查「2業者進貨」急下架

華人無國界教師學會徒步進「新北極偏學校」　在烏來最深處

一包不到11元 東森幣折後最低897元

大陸熱門新聞

28歲正妹網紅癌逝！最後告誡粉：不要叫外送

她在日本弄丟手機！一查定位「手機回國了」

新疆零下52.3℃　大批水鳥活活凍死在湖面

20歲女大生竟罹子宮頸癌　醫揭主因：衛生紙害的

正妹護理師想辭職當網紅　下場竟是入獄

南京大樓火警15死！疑樓梯間電動車起火

夫妻倆被活鴨抓傷！雙雙住進ICU

25歲已婚女師多次激戰男學生！丈夫PO私密截圖舉報

陸國防部警告美國不可逾越紅線

賈玲首曝光健身減肥細節 自豪粗腿是運動「天選之人」

教室激吻片瘋傳！河北女老師「愛上高中生」

男子祈福邊刮刮樂！中8884元卻困山上

海洋館潛水員沉水底亡！遊客隔玻璃盯看10分鐘：以為假人

出生僅650克！ 陸巴掌仙子度過「艱難100天」破關長大了

更多熱門

相關新聞

最夯企業家都來自台灣！美媒：華爾街為他們瘋狂

最夯企業家都來自台灣！美媒：華爾街為他們瘋狂

美國商業雜誌「執行長」（Chief Executive）旗下電子報「總裁簡報」今天在X平台發文說，人工智慧（AI）引發的第四次工業革命「居然是海外華人引領，而且他們都來自台灣」。

日本Uber Eats機器人3月上路

日本Uber Eats機器人3月上路

化學恐攻可輕易殲滅雙北百萬人口

化學恐攻可輕易殲滅雙北百萬人口

美超微、輝達爆漲　AI股同步翻揚、緯穎漲逾4%最高

美超微、輝達爆漲　AI股同步翻揚、緯穎漲逾4%最高

我的工作會被AI取代？揭曉未來熱門職業

我的工作會被AI取代？揭曉未來熱門職業

關鍵字：

AI李一舟人工智慧

讀者迴響

熱門新聞

才剛辦婚禮！作家H深夜拋分手宣言

汪小菲「宣布今年再婚」台網紅女友！

3姊弟遇劫命危！台中監獄最速件核准爸爸探視

即／台東龍過脈3歲失蹤女童「已找到遺體」

服刑父探視「爸爸來了」女兒心律出現反應　

元宵節15禁忌　吃湯圓敲碗會破財

第一女優吳夢夢想退休「月收曝光」：入不敷出

元宵節12禁忌曝　命理師警告：做錯1事恐窮整年

陳珮甄爆遭作家H封鎖

即／彰化9歲妹昏迷指數降為3！　彰基：承擔所有醫療費用

涉毒警專女學生被神出　疑是「肩帶滑落妹」

Coser文昌廟詛咒考生落榜被炎上　刪文道歉

獨／家長帶武士刀到校談判　師生驚魂1.5hrs

28歲正妹網紅癌逝！最後告誡粉：不要叫外送

2月底「超強運三星座」熬出頭！

更多

最夯影音

更多
台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起
懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面