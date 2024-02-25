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英烏智庫：俄羅斯火藥關鍵成分3大來源地　台灣入列

▲▼俄軍,俄羅斯士兵。（圖／路透）

▲英國與烏克蘭聯合調查報告，俄羅斯進口的硝化纖維素約有20%來自台灣。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦24日專電

根據中央社檢視的英國與烏克蘭聯合調查報告，俄羅斯進口的硝化纖維素約有20%來自台灣，台灣是俄國排名前3大硝化纖維素來源。硝化纖維素是無煙火藥的關鍵成分，歐盟已對俄實施相關禁運。

台灣生產的硝化纖維素流入俄羅斯的管道包括途經土耳其等第三地。在2022年3月1日至2023年12月31日期間，以貿易額計，台製硝化纖維素有80%是經由一家名為Noy Ic Ve Dis Ticaret Ltd. Sti.的土耳其公司流入俄羅斯。調查報告目前僅點名一家台灣企業，即「台硝股份有限公司」。

在同一時期，俄羅斯的前3大硝化纖維素來源依序為中國、台灣、德國。

根據各國海關資料以及聯合國商品貿易統計數據庫（UN Comtrade），俄羅斯在這段期間進口了總額近543萬美元（約新台幣1億7200萬元）的台製硝化纖維素。

在2019至2021這兩年期間，俄羅斯取得的台製硝化纖維素總額不過約12萬7000美元；在2022年，金額明顯上升，達到近22萬美元；來到2023年，金額更激增至近521萬美元。俄羅斯於2022年2月全面侵略烏克蘭。

▲▼俄羅斯發射9M133短號反坦克飛彈（Kornet anti-tank missile）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯發射9M133短號反坦克飛彈（Kornet anti-tank missile）。（圖／達志影像／美聯社）

儘管如此，來自台灣的硝化纖維素仍大幅少於中製產品。自2022年3月1日至2023年12月31日，俄羅斯自中國取得總額高達1億6000萬美元的硝化纖維素。

值得一提的是，在2022年以前，幾乎沒有中國向俄羅斯出口硝化纖維素的紀錄，如今中國已躍居第一大來源。

這項調查由英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）與烏克蘭「國防改革中心」（Centre for Defence Reforms）合作執行，旨在分析俄羅斯彈藥生產原料的供應來源及途徑。

報告指出，儘管俄烏戰爭見證了許多「革命性」防衛科技演變，火砲和多管火箭系統依然是角色最吃重的武器種類，雙方交戰約70%至80%戰損可歸咎於火砲。

不僅是烏克蘭，俄羅斯也有彈藥供應不足的問題。目前估計俄軍平均每天消耗約1萬發砲彈，高峰期的消耗量更可達每天6萬發。

儘管俄羅斯官方曾設下每年生產200萬發砲彈的目標，這數量恐怕仍不足以應付前線所需，且短期內迅速提高國內產能也顯有困難，這也是為何俄羅斯被迫進口品質較差的北韓彈藥。

報告指出，俄羅斯軍工業提振產能面臨的一大難題是火藥和炸藥短缺。受到制裁和禁限運措施影響，俄羅斯不得不加緊提升本國火藥和炸藥產量，因此必須增加相關原料的進口。經加工後，含氮量超過12.2%的硝化纖維素可用於生產無煙火藥，在成品的占比可達60%。

即便是在俄烏戰爭爆發前，軍工產業也是俄羅斯硝化纖維素的主要供應來源。「軍民融合」是俄國硝化纖維素供應鏈一大特色。

這意味在和平時期，俄羅斯一大部分「民用」硝化纖維素是由軍工業者供應，而在戰爭期間，「民間」業者可承擔提高原料進口量、填補軍工業缺口的責任。「民用」也可掩護「軍用」需求。

海關及UN Comtrade資料顯示，俄羅斯在2022至2023年的硝化纖維素進口額是2020至2021年的3倍。

▲▼俄羅斯士兵與T-90主力戰車 (T-90)。（圖／達志影像／美聯社）

▲軍民融合是俄國硝化纖維素供應鏈一大特色，圖為俄羅斯士兵與T-90主力戰車。（圖／達志影像／美聯社）

報告提到，激增的進口量顯然與「民用」關聯不大，因為在俄羅斯，使用硝化纖維素的幾個主要民生產業大多成長停滯或微弱，甚至出現衰退。

2022年4月，歐盟宣布禁止對俄輸出含氮量超過12.5%的硝化纖維素。戰爭爆發前，德國是俄羅斯最大的硝化纖維素供應源。

調查顯示，義大利、荷蘭等以往曾名列俄羅斯前10大硝化纖維素供應源的歐盟國家如今已完全停止供應，但德國企業僅是「減少」供應量，並改為「間接」供應俄羅斯。

報告指出，為阻卻俄羅斯的侵略行為，各國可聯合採取一系列不致衝擊本國經濟和商業利益的措施，以防止俄羅斯快速擴大彈藥生產。

這些措施包括制裁俄國相關業者及其供應商夥伴，特別是大多數生產商至今仍未遭制裁。

德國、土耳其、西班牙等北大西洋公約組織（NATO）成員國應完全停止向俄羅斯輸出硝化纖維素及其他彈藥原料，並將相關原料轉而用於滿足北約防衛所需，包括北約援烏計畫。

報告提到，除了北約，其他國家、以及可被視為北約成員國夥伴的台灣，也有必要考慮對俄實施相關禁令。

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