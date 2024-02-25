涉挪10億公款開豪車！　台中銀董座、超跑達人改裁定羈押禁見

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

台中商銀董事長王貴鋒遭控涉嫌挪用10億元公款，新北檢獲報後成立專案小組展開搜查，以《證券交易法》特別背信等罪嫌，向法院聲押王貴鋒、「超跑達人」租賃業者周哲男以及台中銀保險經紀人公司現任董事長賴麗姿等3人；原本王貴鋒、周哲男分別獲1500萬、800萬交保，但經高院於23日裁定撤銷發回新北地院後，改裁定王、周2人羈押，賴麗姿則改500萬元交保。

檢方調查，王貴鋒擔任台中銀100%持股子公司台中銀保險經紀人公司負責人時，將本身核決權限提高至1億元，從2014年起以台中銀或保經公司租用公務車為名，租購奧斯頓馬丁Aston Martin、勞斯萊斯Rolls-Royce、賓利Bentley等跑車名車，供自己代步或接送親友，租期屆滿沒把車過戶給台中銀或保經公司，使銀行及保經公司受有共2億餘元損害。

專案小組蒐證後，認為王男等人涉犯《證券交易法》特別背信、不合營業常規交易、《銀行法》特別背信、《洗錢防制法》等重罪，使台中商銀與台中銀保險經紀人公司損失共逾10億元。

▲台中銀董座挪用10億公款，王貴鋒改裁定羈押禁見。（圖／記者黃哲民攝）

檢方訊後認為3人犯罪嫌疑重大，1日凌晨5時許法官裁定王貴鋒1500萬元交保、周哲男800萬元交保、賴麗姿300萬元交保，均限制住居、出海出境。案經高院於23日裁定撤銷發回新北地院後，經通知3人到庭訊問，法官認定王、周2人均涉犯證券交易法第171條第2項、第1項第2款之不合營業常規交易罪、第171條第2項、第1項第3款之特別背信罪、銀行法第125條之2第1項後段之銀行負責人背信罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，並有逃亡、湮滅證據、勾串證人之虞，均有羈押之必要，且禁止接見、通信。

而賴麗姿部分，經法官訊問並參酌檢察官所提出之相關事證，認其所犯證券交易法第171條第2項、第1項第2款之不合營業常規交易罪、第171條第2項、第1項第3款之特別背信罪、銀行法第125條之2第1項後段之銀行負責人背信罪等罪嫌，犯罪嫌疑均屬重大，但若能以新台幣500萬元具保，並限制住居、出境、出海，尚能代替羈押處分。