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社會 社會焦點 保障人權

台中銀董座涉挪10億公款！今晨1500萬交保　現身僅回「謝謝」

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

台中商銀董事長王貴鋒遭控涉嫌挪用10億元公款，新北檢獲報後成立專案小組展開搜查，以《證券交易法》特別背信等罪嫌，向法院聲押王貴鋒、租賃業者周哲男以及台中銀保險經紀人公司現任董事長賴麗姿等3人；今凌晨5時許王裁定1500萬交保、周800萬交保、賴則以300萬元交保，3人均限制住居、出海出境。

▲▼台中銀董座挪用10億公款，王貴鋒交保離開、賴麗姿交保離開。（圖／記者黃哲民攝）

▲台中銀董座挪用10億公款，王貴鋒(中)完成交保後離開。（圖／記者黃哲民攝）

檢警調專案小組獲報，指王貴鋒擔任台中銀100%持股子公司台中銀保險經紀人公司負責人時，將本身核決權限提高至1億元，從2014年起以台中銀或保經公司租用公務車為名，租購奧斯頓馬丁Aston Martin、勞斯萊斯Rolls-Royce、賓利Bentley等跑車名車，供自己代步或接送親友，租期屆滿沒把車過戶給台中銀或保經公司，使銀行及保經公司受有共2億餘元損害。

專案小組蒐證後，認為王男等人涉犯《證券交易法》特別背信、不合營業常規交易、《銀行法》特別背信、《洗錢防制法》等重罪，使台中商銀與台中銀保險經紀人公司損失共逾10億元。

檢方漏夜複訊後，認為王、周、賴3人犯罪嫌疑重大，且有逃亡與勾串滅證之虞，因此向法院聲押禁見。今晨5時許，法官裁定王1500萬元交保、周800萬交保、賴則以300萬元交保，3人均限制住居、出海出境。

稍早王貴鋒完成交保手續後走出法庭，頭戴鴨舌帽，身穿運動外套，面對媒體提問「是否覺得委屈？」王則僅簡短回應「謝謝」，未多作說明；而賴麗姿隨後也完成交保手續離開，戴上墨鏡、口罩遮掩，面對媒體時還一度以皮包遮臉阻擋拍攝，一言不發快步離去。

▼賴麗姿以皮包遮臉，不發一語快步離開現場。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼台中銀董座挪用10億公款，王貴鋒交保離開、賴麗姿交保離開。（圖／記者黃哲民攝）

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