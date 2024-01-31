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社會 社會焦點 保障人權

用公款租豪車飛機上招待所　台中銀王貴鋒揮霍10億被聲押

▲台中銀行南崁分行員工確診。（圖／翻攝自Google map）

▲台中商銀爆發董事長王貴鋒涉挪用10億公款豪奢度日醜聞。圖為台中商銀南崁分行外觀。（圖／翻攝自Google map）

記者黃哲民／台北報導

台中商銀董事長王貴鋒於任內及先前擔任台中銀保險經紀人公司負責人期間，涉挪用逾10億元公款租購Aston超跑、Bentley名車、Bombardier飛機與豪宅招待所，供私人與親友奢華度日，新北地檢署昨（30日）指揮警調搜索約談，訊後以涉犯《證券交易法》特別背信等罪嫌，且有逃亡與勾串滅證之虞，向法院聲押王男等3嫌，另19嫌各交保10萬元到300萬元。

檢警調專案小組獲報，指王貴鋒擔任台中銀100%持股子公司台中銀保險經紀人公司負責人時，將本身核決權限提高至1億元，從2014年起以台中銀或保經公司租用公務車為名，租購奧斯頓馬丁Aston Martin、勞斯萊斯Rolls-Royce、賓利Bentley等跑車名車，供自己代步或接送親友，租期屆滿沒把車過戶給台中銀或保經公司，使銀行及保經公司受有共2億餘元損害。

此外，王男向租賃業者周哲男的公司承租龐巴迪Bombardier Challenger 350 型飛機，支出1億元保證金，每月付200萬元至800萬元的基本月租費，多次假公濟私帶親友搭機出遊，使銀行及保經公司受有3.6億餘元損害。

王男另於2014年到2018年間，以保經公司名義贊助廣告費給周男的行銷公司，每年贊助4500萬元至1億餘元，致保經公司損失3.6億餘元。王男還以保經公司名義，向周男的公司承租北市1間1、2樓連通的豪宅，充當保經公司招待所，連同周男提供的3樓，都由王男向保經公司報公帳裝修後，供自己享受或招待親友吃喝，每月酒水費用同樣報公帳，使保經公司損失6140萬餘元。

▲▼新北地方檢察署外觀。新北地檢署外觀。新北檢外觀。新北地檢署偵查大樓。（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地方檢察署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

專案小組蒐證後，認為王男等人涉犯《證券交易法》特別背信、不合營業常規交易、《銀行法》特別背信、《洗錢防制法》等重罪，使台中商銀與台中銀保險經紀人公司損失共逾10億元。

新北地檢署檢察官李秉錡昨指揮法務部調查局北部地區機動工作站、新北警局刑警大隊，到新北市永和區、台北市中山區、桃園市、台中市同步搜索台中商銀、台中銀保險經紀人公司等24處地點，查扣Rolls-Royce Phantom 汽車2輛、Aston Martin Zagato及Aston Martin
Rapide汽車各1輛、M-BENZ S600汽車1輛、M-BENZ S500汽車1輛、BMW740Li汽車１輛與HARLEY-DAVIDSON重機2輛。

專案小組另查扣紅酒162支、雪茄近千支、BREGURT錶、ROLEX錶、鑽戒、項鍊、手機、帳冊，凍結50餘個金融帳戶，並帶回王男、周男與台中銀保險經紀人公司現任董事長賴麗姿24人到案說明。

檢方漏夜複訊後，認為王男、賴女與周男涉犯重罪、犯罪嫌疑重大，有逃亡與勾串滅證之虞，今向法院聲押禁見3人，待法官開庭調查，另有19嫌各交保10萬元到300萬元。

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