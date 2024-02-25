黑狗突狂追騎腳踏車阿伯！警按喇叭驅趕　飼主竟嗆：關你什麼事

▲花蓮黑狗追逐民眾，並且有攻擊意圖 。（圖／記者柯政誟翻攝）



記者柯政誟、吳佩蓁／花蓮報導

吉安警分局仁里派出所21日執行巡邏勤務，行經吉安鄉南昌路時，發現有一隻黑狗朝著騎腳踏車的阿伯狂奔，並有攻擊意圖，嚇得阿伯差點跌倒，員警見狀立刻以巡邏車將民眾與犬隻隔開，並按喇叭驅趕黑狗，避免犬隻有進一步的攻擊行為，事後員警循線找到飼主，沒想到竟遭飼主反嗆「關你什麼事」。

這隻黑狗追逐完民眾後，又轉向追逐另一名騎乘白色微型電動二輪車的男子，員警擔心會發生另一起攻擊事故，便駕駛巡邏車要協助，但是員警發現犬隻非但沒有攻擊，還很乖巧地跟在微電車旁邊，經查發現該名60歲魏姓男子就是黑狗的主人。

▲警方上前盤查，發現60歲魏姓男子就是黑狗主人。（圖／記者柯政誟翻攝）

據了解，當天魏男騎微電車出門遛狗，卻未繫牽繩，放任犬隻在路上追人，被警方盤問時，竟反嗆員警「狗關你們什麼事？」、「小事你要開我什麼單啦」，警方依法告發魏男，並彙整完相關資料後，將通報花蓮縣政府動植物防疫所依動物保護法第31條研處。

吉安分局呼籲，寵物於公共場所應繫上牽繩，若寵物衝到路上妨害交通，將違反道路交通管理處罰條例第84條，處所有人或行為人新台幣300元以上，600元以下罰緩；若致人員傷亡，也將承擔民、刑事的法律責任。