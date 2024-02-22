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欠債600萬！捷順倒閉退出客運市場　結束台中7路線...2路線停駛

▲捷順宣布退出台灣客運市場，台中2條路線遭市府收回停駛。（圖／市府提供）

▲捷順宣布退出台灣客運市場，台中2條路線遭市府收回停駛。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

公車業者捷順公司積欠員工薪資，包括桃園、彰化、台中等80多位司機，領不到去年12月和今年1月薪資，連分期給付的資遣費也無著落，愁眉苦臉過新年。捷順發布聲明指出，在農曆年前已經全面退出公車市場；台中市政府則表示，捷順在台中共負責7條路線已在1月15日停駛，其中199、357、920、956、811等5條路線，將協調其他客運業者調度代駛，替代性較高的356、359則停駛。

▲捷順欠司機員薪資風波未平，宣布退出台灣客運市場，台中2條路線遭市府收回停駛，駕駛領不到怒向民代投訴。（圖／記者游瓊華翻攝）

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▲駕駛領不到怒向民代投訴。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中市捷順交通（公車）在台中、雲林、嘉義共有80多位駕駛，去年12月初經營困難，其中台中7條公車路線39位駕駛，被積欠的薪資、資遣費超過600萬元，有駕駛年前領不到薪水不敢讓家人知道，只能去跑熊貓外送兼職，也怒向台中市議員張芬郁、蔡耀頡陳情。

台中市交通局表示，捷順交通原在台中市經營的公車路線，已由交通局主動協調由其他客運業者調度車輛及人力穩定服務中。另交通局均已按時撥付款項給捷順，但捷順都未依約支付駕駛員薪資，交通局表示，仍有約372餘萬元尚未撥付給該公司，將會暫緩撥款。

▲捷順聲明。（圖／台中市政府提供）

▲捷順聲明，農曆年前已全面退出客運界。（圖／台中市政府提供）

捷順發布聲明指出，公司因策略改變，於年前即決定全面退出台灣客運市場，相關路線近三年受疫情影響，均處於營運虧損狀態，導致資金周轉不靈。捷順強調，公司於年前已完成全數辦公室人員薪資發放作業，尚積欠部分場站人員一個月薪資，現正積極處分資產以籌措資金，將陸續完成員工薪資發放及分期支付資遣費協商事宜。

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