3姊弟遇劫與死神搶命！台中監獄「最速件」核准爸爸赴院探視

▲彰化伸港3姊弟返家路途遭撞飛，其中姊妹2人重傷命危。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者白珈陽、閔文昱／台中報導

彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟昨天晚間放學返家，步行到建國路與美港路口，遭到74歲蕭男駕駛撞飛，姊妹插管命危。由於姊弟的父親目前正在台中監獄服刑，獄方以最速件陳報法務部矯正署核准後，23日晚上8時許戒護陳姓爸爸前往醫院探視，希望藉由當面的關懷給予受傷三姊弟親情的撫慰。

車禍意外發生在22日晚間6點22分，當時3姊弟正行走在斑馬線，被休旅車從後方追撞，姊妹倆被撞飛10公尺遠，躺在大馬路中間，傷勢嚴重失去呼吸心跳，經院方搶救都恢復心跳，但昏迷指數3，仍在跟死神搏鬥。

據了解，3姊弟家境清寒，父母離異，平常跟生父那邊生活讀書，不過目前父親在台中監獄服刑，因此由阿公、叔叔、伯父、姑婆等親屬代為照顧。阿公23日受訪表示，下午已和家人趕辦手續，希望獄政單位能讓小孩的爸爸到醫院探視，為2女兒加油打氣。

對此，台中監獄23日表示，基於人道關懷及親情撫慰，立即安排陳姓受刑人電話接見聯繫家屬了解情況，獄方並主動聯繫家屬協助辦理返家探視事宜，經獄方以最速件陳報法務部矯正署核准後，立即聯繫家屬並安排前往醫院探視，希望藉由當面的關懷給予受傷三姊弟親情的撫慰。

另外，獄方考量陳姓受刑人遭此家庭重大事故，隨即安排心理師給予心理輔導，以撫平傷痛情緒，並囑其好好服刑，為三姊弟祈福以期病情好轉，重享天倫。