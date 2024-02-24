不識字才沒考駕照！撞3姊弟害重傷　肇事阿伯自責...到處求神祈禱

▲彰化伸港鄉姊妹遭蕭姓駕駛撞飛命危。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟，22日晚間遭74歲蕭男駕駛休旅車撞擊，姊妹被撞飛，生命垂危昏迷指數3，仍在醫院搶救，肇事駕駛今天現身說，「當時要去朋友家泡茶，經過路口是綠燈，但小孩用衝的，等到看到人時已經來不及了，這2天到處求神，早上還去土地公拜拜，希望姊妹能好起來」。

▲肇事蕭姓駕駛。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方初步調查，肇事的蕭男開車行經肇事路口時，當時號誌雖然是綠燈，但蕭卻沒有駕照，而且是「從未考取駕照」，但仍多次偷開車上路，去(2023)年也曾無照駕車肇事，雖然沒有人受傷，當時警方已依道路交通管理處罰條例開罰，卻再度釀禍。

蕭男說，他當時就綠燈直直行，怎知道突然就撞到人，當時3個小孩走斑馬線時是紅燈，但是用跑的，看到人時已經在面前了，想煞車也來不及。

▲彰化伸港鄉姊妹遭蕭姓駕駛撞飛命危。（圖／記者唐詠絮翻攝）

蕭男接著說，馬路那麼寬，孩子照理說應該要有人帶，車禍發生時，現場也很暗，即使小孩們闖紅燈，也會讓他們先過，但當時他們忽然間用衝的，一旁又有分隔島也沒看到人，發現時已經撞上去了，小孩也倒在車後面了。

蕭男說，「我只有機車駕照」，現在年紀大了，開車也不快，因為沒讀書，怕考試不會過，所以也沒去考駕照，發生這樣的事，心裡也很自責很難過，是自己不對。但他也說，因為自己在洗腎，沒去醫院探視女童，但這2天心情很糟，都去四處拜拜，為女童祈福，早上也去拜土地公，希望女童能恢復健康。