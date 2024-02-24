彰化3姊弟被撞！2女童與死神拔河　捐款專戶9小時湧入百萬善款

▲社會處為遭撞飛姊妹開設捐款專戶。（圖／ETtoday資料圖）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉3姊弟被撞飛，其中兩姊妹腦部受到重創，呈現重度昏迷，目前仍在醫院搶救，但其家境原本就相當貧困，負擔醫療費用更是一筆龐大支出，彰化縣政府昨日（23日）下午3點開設專款專戶救助，經社會處彙整，短短9小時已湧入百萬善款。

彰化縣政府表示，經社會處人員前往秀傳及彰基醫院探視後，10歲大姊狀況與昨日相同（為昏迷指數3）無任何改變，醫院持續提供支持性治療，並有定時護理照護，穩定案主生命徵象。醫療副院長並有親自關心案主狀況。

▲彰化姊(左)妹(右)命危。（合成圖／院方提供）

另外在彰基入院的9歲妹妹，據彰基外科部主任張醫師述，案父於昨日晚間8點30分左右，有到院關心案妹的情況，並給予案妹鼓勵，目前仍呈現昏迷無意識、插管狀態，生命跡象較之前穩定，未來48小時是關鍵時期，醫院團隊持續治療中，後續待案主生命跡象穩定會在評估後續的處置。

▲彰化姊妹遭撞飛。（圖／記者唐詠絮翻攝）

縣府指出，感謝社會大眾對於陳姓3姊弟的愛心，為利於民眾捐款，故增加捐款方式，縣府全力協助3姊弟後續的醫療及生活照顧，目前醫療費用已由醫院全額吸收，並將協助日後復建，後續亦將連結法律資源協助車禍求償相關事宜，經濟協助方面截至2/23捐款金額已有百萬元，民眾善款會專款專用，依照捐款目的使用。