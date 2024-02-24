觀察／國會「芯捷」大戰　徐巧芯劍指吳秉叡、黃捷酸「費委員最懂她」

▲黃捷、徐巧芯對嗆。（圖／記者宋良義攝）



記者杜冠霖、鄭佩玟／台北報導

立法院日前開議，民進黨立委黃捷、國民黨立委徐巧芯在議場互罵叫囂引發衝突，被形容是藍綠女戰神對決，兩人分別接受《ETtoday新聞雲》訪問時，都謙虛表示不介意外號為何。而國會三黨不過半格局，未來衝突勢必只多不少，彼此是否就此槓上？徐巧芯強調，她最想盯著的其實是民進黨立委吳秉叡；黃捷則回應，對個別委員沒有成見，「前國民黨立委費鴻泰對徐巧芯最熟悉，應該由他發表看法。」

20日立院開議日，黃捷、徐巧芯兩位新科立委在議場一舉一動都成為焦點，當國民黨立委羅智強違規攜帶麥克風時，黃捷率先發難、意圖出手拿下，徐巧芯則三步併兩步，迅速上前阻止，兩人在議場中央唇槍舌戰、藍綠資深立委拉也拉不住，黃一度成功突圍藍委包圍網、徐將大嗓門發揮淋漓盡致，兩大新科女戰神，一個身法靈活、一個丹田有力，招式盡出迅速搶佔媒體版面。

對於立院攻防，徐巧芯事後受訪時則指出，以她個人來說，從小就是期許自己能文能武，身為立委議題論述很重要，但在國會議場上被欺負時還是得保護自己家，很多人說萬一黃捷以後動手不動口呢？「那我也一定會還一拳回去，她打一拳我就會還一拳，這就是我的人生態度，如果有小孩在學校被打，自己一定也是跟孩子說為何不打贏？」

至於女戰神的外號，黃捷表示，倒不是戰不戰神，在議場，大家應該就事論事，開議第一天就癱瘓、杯葛議事，實在很遺憾，所以自己才希望站出來制止這樣的現象，「從頭到尾就是希望，對方先把麥克風放下來，先不要違反議場管理要點。」

徐巧芯則謙虛表示，不敢自稱是立法院國民黨女戰神，前輩王鴻薇更有資格，對於稱呼的部分沒有太多感覺，「而是覺得，若對手哪裡有做不好的部分一定會反制，不會任人切割。」徐巧芯的戰鬥值破表，讓她成為黨團副書記長，媒體稱她是總召傅崐萁的「倚天劍」，她則形容自己是七大武器之首、隨手可得的「好折凳」。

兩人在開議日的衝突佔盡媒體版面，是否就此槓上？黃捷直言，身為立委，她最重要的工作是專心問政，替高雄爭取建設、為市民服務，「對個別委員沒有成見，應該是由最熟悉徐巧芯的費鴻泰說說他的看法。」

徐巧芯則強調，最想盯著的是綠委吳秉叡，吳過去在衝突時都是殺紅眼，不是為了議事攻防，只是為了打人宣洩自己暴力傾向，不管男女都會出手，「我一定會讓他別再趁亂打人，我根本不在乎黃捷，只是基於當下想保護羅智強才挺身而出。」

而國會三黨不過半，可預期未來衝突不會少，兩人「武力值」也成為焦點，黃捷年前有勤練以色列防身術、徐巧芯也有重訓習慣，黃捷指出，自己也在和地方鄉親、志工朋友討論，如何在社區開設專班教授防身術，大家都能好好保護自己。

徐巧芯則笑說，「我平常都有習慣重訓！」身為早餐店女兒，從幼稚園時就在幫爸媽搬奶茶桶，身材瘦小但一定孔武有力。

黃捷、徐巧芯的衝勁，受到部分黨內立委及支持者大力讚賞，許多中南部綠營支持者認為民進黨過去太「佛系」，一直被當沙包打，急需有聲量、有戰力又貼近民眾的民代為他們出口惡氣，王義川在選戰期間扮演這樣的角色，有理有據又詼諧的政策辯護方式受到選民喜愛，選後則是黃捷成功進入國會，隻身衝撞國民黨團、直面藍營聲量天王徐巧芯，黃捷敢打敢戰的血性也讓她回到選區後，受到基層英雄式的歡迎，聲量大漲。

不只是綠營支持者需要出口惡氣，國民黨身為國會最大黨，新會期理應大展拳腳，黨團卻在議事程序上連連出包、飽受嘲諷，一口惡氣早就悶在心裡。直到徐巧芯「高分貝」挺身而出，力戰「反韓」標誌鮮明、在藍營社群仇恨值頗高的黃捷，才讓他們找回政黨對抗時的激情跟底氣。

而黃、徐兩人深諳媒體操作，一場「芯捷大戰」也算「魚幫水、水幫魚」，在開議日佔盡媒體版面。相較過去幾週新聞版面都是冗長的議事規則討論，徐巧芯、黃捷兩大新科立委的對抗顯然更對閱聽眾胃口，兩人的激戰不管在社群平台、影音頻道或是入口網站，都是收視跟點閱保證。