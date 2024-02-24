觀察／國會「芯捷」大戰　徐巧芯劍指吳秉叡、黃捷酸「費委員最懂她」

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

觀察／「芯捷大戰」劇場演到議場　藍綠雙姝立院首戰火藥味濃

▲▼黃捷、徐巧芯對嗆。（圖／記者宋良義攝）

▲黃捷、徐巧芯對嗆。（圖／記者宋良義攝）

記者杜冠霖、鄭佩玟／台北報導

立法院日前開議，民進黨立委黃捷、國民黨立委徐巧芯在議場互罵叫囂引發衝突，被形容是藍綠女戰神對決，兩人分別接受《ETtoday新聞雲》訪問時，都謙虛表示不介意外號為何。而國會三黨不過半格局，未來衝突勢必只多不少，彼此是否就此槓上？徐巧芯強調，她最想盯著的其實是民進黨立委吳秉叡；黃捷則回應，對個別委員沒有成見，「前國民黨立委費鴻泰對徐巧芯最熟悉，應該由他發表看法。」

20日立院開議日，黃捷、徐巧芯兩位新科立委在議場一舉一動都成為焦點，當國民黨立委羅智強違規攜帶麥克風時，黃捷率先發難、意圖出手拿下，徐巧芯則三步併兩步，迅速上前阻止，兩人在議場中央唇槍舌戰、藍綠資深立委拉也拉不住，黃一度成功突圍藍委包圍網、徐將大嗓門發揮淋漓盡致，兩大新科女戰神，一個身法靈活、一個丹田有力，招式盡出迅速搶佔媒體版面。

對於立院攻防，徐巧芯事後受訪時則指出，以她個人來說，從小就是期許自己能文能武，身為立委議題論述很重要，但在國會議場上被欺負時還是得保護自己家，很多人說萬一黃捷以後動手不動口呢？「那我也一定會還一拳回去，她打一拳我就會還一拳，這就是我的人生態度，如果有小孩在學校被打，自己一定也是跟孩子說為何不打贏？」

至於女戰神的外號，黃捷表示，倒不是戰不戰神，在議場，大家應該就事論事，開議第一天就癱瘓、杯葛議事，實在很遺憾，所以自己才希望站出來制止這樣的現象，「從頭到尾就是希望，對方先把麥克風放下來，先不要違反議場管理要點。」

徐巧芯則謙虛表示，不敢自稱是立法院國民黨女戰神，前輩王鴻薇更有資格，對於稱呼的部分沒有太多感覺，「而是覺得，若對手哪裡有做不好的部分一定會反制，不會任人切割。」徐巧芯的戰鬥值破表，讓她成為黨團副書記長，媒體稱她是總召傅崐萁的「倚天劍」，她則形容自己是七大武器之首、隨手可得的「好折凳」。

兩人在開議日的衝突佔盡媒體版面，是否就此槓上？黃捷直言，身為立委，她最重要的工作是專心問政，替高雄爭取建設、為市民服務，「對個別委員沒有成見，應該是由最熟悉徐巧芯的費鴻泰說說他的看法。」

徐巧芯則強調，最想盯著的是綠委吳秉叡，吳過去在衝突時都是殺紅眼，不是為了議事攻防，只是為了打人宣洩自己暴力傾向，不管男女都會出手，「我一定會讓他別再趁亂打人，我根本不在乎黃捷，只是基於當下想保護羅智強才挺身而出。」

而國會三黨不過半，可預期未來衝突不會少，兩人「武力值」也成為焦點，黃捷年前有勤練以色列防身術、徐巧芯也有重訓習慣，黃捷指出，自己也在和地方鄉親、志工朋友討論，如何在社區開設專班教授防身術，大家都能好好保護自己。

徐巧芯則笑說，「我平常都有習慣重訓！」身為早餐店女兒，從幼稚園時就在幫爸媽搬奶茶桶，身材瘦小但一定孔武有力。

黃捷、徐巧芯的衝勁，受到部分黨內立委及支持者大力讚賞，許多中南部綠營支持者認為民進黨過去太「佛系」，一直被當沙包打，急需有聲量、有戰力又貼近民眾的民代為他們出口惡氣，王義川在選戰期間扮演這樣的角色，有理有據又詼諧的政策辯護方式受到選民喜愛，選後則是黃捷成功進入國會，隻身衝撞國民黨團、直面藍營聲量天王徐巧芯，黃捷敢打敢戰的血性也讓她回到選區後，受到基層英雄式的歡迎，聲量大漲。

不只是綠營支持者需要出口惡氣，國民黨身為國會最大黨，新會期理應大展拳腳，黨團卻在議事程序上連連出包、飽受嘲諷，一口惡氣早就悶在心裡。直到徐巧芯「高分貝」挺身而出，力戰「反韓」標誌鮮明、在藍營社群仇恨值頗高的黃捷，才讓他們找回政黨對抗時的激情跟底氣。

而黃、徐兩人深諳媒體操作，一場「芯捷大戰」也算「魚幫水、水幫魚」，在開議日佔盡媒體版面。相較過去幾週新聞版面都是冗長的議事規則討論，徐巧芯、黃捷兩大新科立委的對抗顯然更對閱聽眾胃口，兩人的激戰不管在社群平台、影音頻道或是入口網站，都是收視跟點閱保證。

ET快訊
香辣豬肉乾也含蘇丹紅辣椒粉！　熱銷15縣市
快訊／高雄女「不明原因」躺臥鐵軌！　民眾急呼救
台積電進駐熊本！地價飆漲「2萬→20萬」　店家嗨：台灣很多有
阿伯沒接送自責落淚！　8歲弟弟難入眠
「緊身運動內衣」賓士女被攔查！　當街狂深蹲
汪小菲宣布今年再婚！　娶台灣網紅女友
「表弟」宣布NBA生涯結束！　狂讚台灣：想在那待更久
與傅崐萁不同調！　洪孟楷表態：召委選舉不需禮讓

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

爆管碧玲對綠委下封口令　郭正亮：對外稱「扣船」而非「驅離」

藍委質疑台糖豬肉僅驗3％　綠委建議：你以後去抽血檢查記得把血抽乾

勒令停工！北市慶城街工地施工釀路塌　建管處開罰18萬

瘦肉精「天選之肉」事件損失5200萬　台糖研議提告台中市府

與傅崐萁不同調！　洪孟楷表態：召委選舉不需禮讓

觀察／國會「芯捷」大戰　徐巧芯劍指吳秉叡、黃捷酸「費委員最懂她」

撇「寄生國會」！黨團沒錢請助理黨部支援　柯文哲笑：是國會寄生我

柯文哲228鐵馬行百人伴騎　出發前摔倒嚇呆眾人、黃瀞瑩忙攙扶

北市又傳路面塌陷意外　議員建議外審單位應增大地工程技師

批徐巧芯質詢首秀「如潑婦罵街」！許淑華：別把國會殿堂當秀場

懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

彰化3姊弟過馬路被撞飛　姊腦傷嚴重「昏迷指數3」

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

薛瑞元燒聲！韓國瑜暖提醒　允帶熱茶備詢：立院很溫暖

台東龍過脈3歲失蹤女童「已找到遺體」　倒臥水池內

妹子討厭別人叫她洪婕菡　要求4聲變2聲：我說的算！

22年沒人住！　內湖華廈「新案賣到中古」突7.3億淪法拍

爆管碧玲對綠委下封口令　郭正亮：對外稱「扣船」而非「驅離」

藍委質疑台糖豬肉僅驗3％　綠委建議：你以後去抽血檢查記得把血抽乾

勒令停工！北市慶城街工地施工釀路塌　建管處開罰18萬

瘦肉精「天選之肉」事件損失5200萬　台糖研議提告台中市府

與傅崐萁不同調！　洪孟楷表態：召委選舉不需禮讓

觀察／國會「芯捷」大戰　徐巧芯劍指吳秉叡、黃捷酸「費委員最懂她」

撇「寄生國會」！黨團沒錢請助理黨部支援　柯文哲笑：是國會寄生我

柯文哲228鐵馬行百人伴騎　出發前摔倒嚇呆眾人、黃瀞瑩忙攙扶

北市又傳路面塌陷意外　議員建議外審單位應增大地工程技師

批徐巧芯質詢首秀「如潑婦罵街」！許淑華：別把國會殿堂當秀場

怪賊專挑捷運站廁所「拆五金零件」　想賣錢變現...1個半月撬8件

日本京都市議會來訪　蔡宗豪介紹台南綠豆湯呷甜甜過好年！

南京大樓火災15死44傷！疑樓梯間電動車自行車起火引發

爆管碧玲對綠委下封口令　郭正亮：對外稱「扣船」而非「驅離」

每3戶交易有1戶預售屋　2023全國預售成交1.7兆

大谷翔平下週首度出戰熱身賽！「MVP3連星」有望聯手

綜藝大哥電視台激戰女星！「啪啪聲狂響」　警衛闖入撞見震撼三腳獸

除夕夜四川大貓熊「被遺忘外場數小時」　當班飼養員慘遭解僱

他開雙門跑車受檢...拉車窗飄濃郁K味　帽T藏17包：酒店買的

彭博：台積電熊本廠3件事「歐美難複製」　24小時輪班工地如不夜城

一包不到11元 東森幣折後最低897元

政治熱門新聞

北市松山區路面塌陷！建案「導溝工程」出包　回填止災後先停工

柯文哲228鐵馬行百人伴騎　出發前摔倒嚇呆眾人、黃瀞瑩忙攙扶

徐巧芯質詢如潑婦罵街！許淑華：不是大聲就好

撇「寄生國會」！黨團沒錢請助理黨部支援　柯文哲笑：是國會寄生我

與傅崐萁不同調！　洪孟楷表態：召委選舉不需禮讓

快訊／北市又傳建案工地旁地層下陷　市府成立前進指揮所應變

北市又傳路面塌陷意外　議員建議外審單位應增大地工程技師

羅智強驚句「檢驗正確才能公布就立法啊」　陳建仁傻眼、韓國瑜緩頰

快訊／台北市又傳工地鄰近區地層下陷！蔣萬安急赴現場視察

觀察／「芯捷大戰」劇場演到議場　藍綠雙姝立院首戰火藥味濃

陳建仁批中市府未遵照SOP！他搬證據打臉

快訊／徐巧芯、吳思瑤從食安吵到表情　韓國瑜緩頰「徐佳濱」自己笑場

藍委質詢砲火猛！陳建仁插不上話　韓國瑜當「公道伯」這樣說

瘦肉精「天選之肉」事件損失5200萬　台糖研議提告台中市府

更多熱門

相關新聞

撇「寄生國會」！黨團沒錢請助理黨部支援　柯文哲笑：是國會寄生我

撇「寄生國會」！黨團沒錢請助理黨部支援　柯文哲笑：是國會寄生我

民眾黨主席柯文哲24日展開家今年的一日北高活動。會前受訪時，被問到因為每周2天到立法院開會，外界質疑「寄生國會」？柯說，黨團變大後，黨團薪水根本就不夠聘僱助理，「現在是中央黨部出錢請他們去黨團上班，現在不是寄生國會，是國會寄生我」。

徐巧芯質詢如潑婦罵街！許淑華：不是大聲就好

徐巧芯質詢如潑婦罵街！許淑華：不是大聲就好

葛來儀率團拜會　蕭美琴：台灣會持續強化與世界連結

葛來儀率團拜會　蕭美琴：台灣會持續強化與世界連結

台南學甲爐渣案風波　監委提案彈劾黃偉哲「5：7」未通過

台南學甲爐渣案風波　監委提案彈劾黃偉哲「5：7」未通過

徐巧芯立院質詢首秀！砲火連轟陳建仁　洪申翰：不讓院長回應有夠扯

徐巧芯立院質詢首秀！砲火連轟陳建仁　洪申翰：不讓院長回應有夠扯

關鍵字：

黃捷徐巧芯國民黨民進黨民眾黨韓國瑜立法院費鴻泰吳秉叡

讀者迴響

熱門新聞

才剛辦婚禮！作家H深夜拋分手宣言

3姊弟遇劫命危！台中監獄最速件核准爸爸探視

即／台東龍過脈3歲失蹤女童「已找到遺體」

元宵節12禁忌曝　命理師警告：做錯1事恐窮整年

元宵節15禁忌　吃湯圓敲碗會破財

陳珮甄爆遭作家H封鎖

第一女優吳夢夢想退休「月收曝光」：入不敷出

汪小菲「宣布今年再婚」台網紅女友！

涉毒警專女學生被神出　疑是「肩帶滑落妹」

即／彰化9歲妹昏迷指數降為3！　彰基：承擔所有醫療費用

28歲正妹網紅癌逝！最後告誡粉：不要叫外送

獨／家長帶武士刀到校談判　師生驚魂1.5hrs

Coser文昌廟詛咒考生落榜被炎上　刪文道歉

被特斯拉棄單4000顆派　矽谷烘焙店稱損失50萬

2月底「超強運三星座」熬出頭！

更多

最夯影音

更多
懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑
台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

彰化3姊弟過馬路被撞飛　姊腦傷嚴重「昏迷指數3」

彰化3姊弟過馬路被撞飛　姊腦傷嚴重「昏迷指數3」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面