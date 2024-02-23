軍車「沒掛車牌」上路遭公審！影片曝光學長全笑了：菜味飄出手機

▲騎士公審沒有掛車牌的軍車，結果被學長噴爛。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



記者柯振中／綜合報導

近日一名騎士騎車行經桃園中壢的高鐵南路三段，發現有輛軍車疑似沒有掛車牌，於是將影片PO上網公審，詢問「阿兵哥，你的車牌哩」，沒想到影片曝光以後，立即有許多學長在下面出言狂酸，風向一面倒。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享一段影片，有名騎士騎車行經高鐵南路三段一帶時，拍到了前方有輛墨綠色的軍車，不過接近的時候卻發現，車上疑似沒有掛車牌，於是將影片PO上網公審，詢問「阿兵哥，你的車牌哩」。

▲騎士公審沒有掛車牌的軍車，結果被學長噴爛。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



不過，貼文曝光以後，許多學長立即笑了出來，「你有看過戰車在掛車牌的」、「免役仔只能嘴人家戰術車沒車牌，打仗時要不要先驗排氣噪音才能上路」、「滿滿的菜味從手機飄出來」、「如果是男騎士，想問你需不需要教召回憶一下呢」、「是替代役還是沒當過兵」、「給他一張志願留營表，叫他馬上填！給他擔任汽車駕駛兵，去問問看車牌在哪裡～。」

此外，也有人耐心解釋，這種戰術車輛都是使用噴碼牌，噴上車子的編號，通常都會噴在右下角，且不會使用顯眼的顏色，如果真的確認沒有編碼，也可以選擇報警，由警方通知憲兵處理。