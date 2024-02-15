過年掛假牌北宜跑山　6輛「+9最愛車」警局前停整排...超糗畫面曝

▲新店警方於北宜公路執行防飆勤務，查獲6輛懸掛他車、偽造車牌的雙B轎車。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市坪林區日前有民眾發現，6輛雙B名車整齊排放在坪林派出所前，車款都是網友戲稱的+9專屬跑車，而且全都未懸掛大牌，據了解，這6輛雙B名車在過年期間，因懸掛偽造、他車牌照，前往北宜公路跑山，遭警方攔查。除依法查扣、拔除懸掛大牌，後續將車輛移置保管場，並開罰3600至1萬800元。

據了解，新店警方於12日至14日期間，於北宜公路執行防飆勤務，陸續攔獲6輛車籍與外觀不符車輛，其中2輛懸掛偽造車牌、4輛懸掛他車牌的賓士及BMW，而懸掛偽造車牌的23歲吳姓、23歲陳姓男子，除車輛遭查扣外，並依偽造特種文書罪依法移送，2人皆向警方供稱，懸掛的偽造車牌全都是網路買來的。

▲警方查扣的6輛懸掛他車、偽造車牌的雙B轎車，都因交通違規原始車牌遭吊扣。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方調查，懸掛偽造車牌的吳男、陳男，以及懸掛他車牌照的25歲陳姓、30歲張姓、38歲郭姓及43歲張姓男子，皆因交通違規原始車牌遭吊扣，並於春節期間，懸掛他車及偽造車牌，違規使用該車。新店分局強調，為維護大眾行車安全，警方將持續執法作為，同時呼籲用路人確實遵守相關法規，以免荷包失血。

▲使用偽造車牌的吳男及陳男，除了面臨違規罰單外，還觸犯偽造特種文書罪。（圖／記者陸運陞翻攝）