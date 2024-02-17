掛假車牌狂飆！通緝犯國道飆速151km　3車主收10張罰單傻眼了

▲台中一名38歲陳男是毒品通緝犯，為了躲警上網購入多張假車牌，在國道狂飆害真車主收罰單。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

國道警方今年1月接獲民眾報案，指出車牌遭到不明人士假冒懸掛，收到數張超速罰單。警方深入追查發現，該名38歲陳男是毒品通緝犯，為了躲避警方查緝，在網路上購買至少3張假車牌，光是在國道上超速就有10次以上，害3名原車牌車主莫名收到罰單，昨（16）日警方收網逮人，依法送辦。

國道警察第三大隊刑事組今年1月4日接獲民眾報案，指出名下車牌遭人偽造，且在全國各路段超速遭舉發。經警方利用監視器追查，掌握一輛銀色舊款BMW，懸掛3張不同號碼的車牌，除了在中部亂竄，也曾在北部、南部出沒。

經警方深入追查，鎖定該駕駛應為38歲陳男，被台中地檢署依照毒品罪通緝，自去年9月以來，陳男就開始懸掛他人車牌，在國道狂飆至少10次被拍到，大約超速20公里至40公里左右，最高速一次是時速達151公里，總計罰鍰金額落在3萬到4萬，不排除有更多人受害。

3名原車主莫名收到超速罰單，趕緊向國道警方申訴通報，警方鎖定陳男住在台中市東區，昨日前往該棟公寓逮人，還當場起獲25包安非他命（重37.78克），以及偽造車牌數張。

陳男供稱，是因為通緝身分想規避警方查緝，才在網路上購入多張車牌，不知該車牌是有原車主。全案依刑法偽造特種文書罪、毒品危害防制條例及毒品通緝等罪移送台中地檢署偵辦。