BMW沒掛車牌有詭！紅斑馬國5一路攔截　原來是裝了「電動窗簾」

記者陸運陞／新北報導

國道5號坪林路段，日前有民眾發現一輛黑色BMW未懸掛大牌行駛，立即向警方報案，警方獲報隨即伺機攔查後發現，並非未懸掛大牌，而是車主在車牌前加裝電動窗簾，刻意躲避警方拍照、錄影取締，最終警方依道交通管理處罰條例第13條規定，處以2400元至4800元罰鍰，並責令申請換另牌照。

▲國道警方將未懸掛車牌的BMW攔下，發現車主加裝掩蔽車牌的窗簾。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，日前國道警方接獲報案，一輛BMW遮掩後車牌行駛在國道5號坪林路段，第九大隊勤務指揮中心隨即調派巡邏車於前方停車彎等候，發現違規車輛後，沿路追蹤尾隨，最後在頭城交流道出口前將其攔下，警方發現，該車除了加裝車牌窗簾躲避取締外，也未安裝e-Tag，有逃避收費嫌疑，將追究歷次通行欠費。

▲國道警方接獲檢舉，一輛BMW以不明方式掩蔽車牌，企圖躲避警方取締。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方表示，依道路交通安全規則第11條第2項規定，汽車號牌不得變造損毀、塗抹或加裝邊框，以安裝其他器具的方式使不能辨認其牌號，並不得以他物遮蔽，如有污穢，致不能辨認其牌號時，應洗刷清楚。加裝電動翻轉號牌或是電動遮牌裝置，試圖隱蔽車輛真實身分，藉以規避交通違規，國道警方將持續嚴格取締。

▲國道警方呼籲，如用各種方式掩蓋車牌，遭發現也將會取締告發。（圖／記者陸運陞翻攝）

此外，如用其他方式，導致難以辨認車牌，遭巡邏車攔查也將會取締告發。國道警方呼籲，用路人如在高速公路發現有上述遮蔽號牌情形，可利用1968 App警政報案功能報案，手機開啟定位功能後，國道警方系統會自動判斷人員所在位置，並立即派巡邏車前往攔查，以防杜此類違規，確維交通安全。