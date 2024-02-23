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這裡是婚姻墳墓！萬人朝聖「一照」秒懂　嘆：結婚當天、離婚隔天

網友目擊到某對夫妻的婚紗照被丟入垃圾車後斗內。（圖／臉書　路上觀察學院）

▲網友目擊到某對夫妻的婚紗照被丟入垃圾車後斗內。（圖／翻攝自臉書「路上觀察學院」）

圖文／CTWANT

許多經歷過感情創傷的人都會稱「婚姻是愛情的墳墓」，近日就有名路人目擊到揪心的一幕，有張大尺寸的婚紗照狠狠被丟進垃圾車後斗內，當下他忍不住拍下照片PO網，引來1.1萬人朝聖，大票網友紛紛感嘆，「婚紗照使用時機：結婚當天、離婚隔天」。

原PO於近日在臉書社團「路上觀察學院」發文，並貼出某對夫妻的婚紗照被丟入垃圾車後斗內的心酸畫面，他則在文中寫道「婚姻是愛情的墳墓」，此文一出，便引起熱議，不到一天就有1.1萬人朝聖，還有6百餘則留言。

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網友看到後，都不禁感嘆「婚紗照使用時機：結婚當天、離婚隔天」、「當時選這張大相框照一定選很久！丟掉只需一秒鐘！」、「用三年去維繫感情，用三秒鐘結束關係」、「這種東西只會看三次，跟畢業紀念冊一樣」、想起才刷到過中國有專門處理這種、廢棄婚紗照的公司、業務量龐大」。

還有過來人表示，「這算好的啦！我的婚紗照在進垃圾車前是被我踹破的」、「我也想丟，但就怕被拍到po上網@@」、「我搬家時就趁機丟了」。

但有一派人則緩頰，「維繫感情從來就不是靠這張照片」、「其實也不一定是離婚了啦，我父母的結婚照前陣子也丟了 ，不過他們關係還很好的！只是照片久了積灰塵也佔空間，所以才丟掉」。

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