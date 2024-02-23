她待業「每天睡到中午」糜爛到崩潰：該做什麼　過來人2建議甩焦慮

▲她待業每天睡到中午，糜爛到崩潰「想請問待業中的各位，平常都在做什麼事情」。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

找工作多少需要一些時間，許多人會趁著難得的待業期進修，或是好好休息、出國旅遊放鬆身心，不過有一名女網友求助說，自己待業期間真的不知道做什麼，每天睡到自然醒相當頹廢，投遞的履歷又一直都沒有下文，「想請問待業中的各位，平常都在做什麼事情」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard表示，她目前正在待業期間，每天睡醒都已經中午了，接著直到半夜4點才會想睡，每天幾乎都在追劇、耍廢不斷循環，讓她感覺非常虛度光陰，但又不知道自己可以做什麼，找工作投遞了一堆履歷，又都沒有任何下文，「我好想上岸啊」、「想請問待業中的各位，平常都在做什麼事情」。

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原PO的貼文吸引不少網友共鳴，有人說，「工作真的比我想像中的難找，原本預期的待業時間現在直接大超過，越來越焦慮了」、「從12月中旬待業到現在，每天都無所事事，每天醒來都覺得很空虛，做什麼事都提不起興趣」、「跟我一樣的作息，差別是我還沒有丟履歷找工作，不然還以為是我自己發的文」。

▲網友建議原PO，可以運動，想辦法維持良好作息緩解焦慮。（圖／翻攝自pixabay）

也有網友建議原PO，可以每天「運動」緩解焦慮，「之前也待業了一年半，覺得最能緩解焦慮的方法還是運動，每天去運動中心一個小時，可以讓自己感覺不那麼跟社會脫節，體力也能夠適度的消耗」、「我一開始也是一直耍廢，後來開始慢慢養成運動習慣，現在每天都會運動」。

也有網友建議，「先整理房間就對了，信我」、「你要先想像你已經找到工作，打起精神來過日子。是要先振作起來才會找到工作，不是等到找到工作才振作起來。這樣你才會找到工作」、「儘量維持正常生活，早上10點前起床，投履歷、多碰不同領域專業書籍、學投資、網拍副業、運動」。