台南勞局工會評鑑　力促優質工會幸福勞工

▲台南市勞工局3月1日起辦理產、企、職業工會「2024年之會務及財務評鑑」，由勞工局組成之評鑑小組及勞動部勞工保險局台南市辦事處、衛福部中央健康保險署南區業務組相關人員實地考評。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

工會健全與否直接關係到勞工權益，為健全工會會務、財務與發展，台南市勞工局3月1日起辦理產、企、職業工會「2024年之會務及財務評鑑」，由勞工局組成之評鑑小組及勞動部勞工保險局台南市辦事處、衛福部中央健康保險署南區業務組相關人員實地考評，並對會務尚未臻成熟工會加強輔導工作。

評鑑項目包括組織、人事、會務推動、福利服務、財務處理、雙語環境、資訊化作業等部分。另是否積極參與社會公益及市政活動都是評鑑評分重點。22日記者會特別邀請台南市電氣業職業工會杜文寶理事長及亞洲航空股份有限公司企業工會李文心理事長分享成為優質工會的關鍵技巧。

台南市電氣業職業工會杜文寶理事長說，工會於民國35年設立，歷史悠久，為加強會員技能，提升競爭力，工會辦理水電技術研習、勞工安全衛生教育講習、協助會員「證照換學歷」之畢業證書、技術士培訓及輔導專業證照考試…等，以提升專業職能。

另工會於1994年成立愛心慈善會辦理急難慰問、捐血、愛心輪椅、清寒獎學金、九二一震災搶修水電及八八風災捐款與運送物資到災區…等服務。並於2014年組織「愛心修繕志工隊」配合市府勞工局做工行善團共同為職災、弱勢勞工家庭修繕房屋。同時，工會也於每年歲末捐贈紅包、麵條、衛生紙、棉被、肉品禮盒等給職災、弱勢家庭使用，並與勞工局一起發放關懷物資。工會用愛心與實際行動服務弱勢族群及職災勞工受到勞工局肯定，使工會評鑑年年榮獲「優等」佳績。

亞洲航空企業工會李文心理事長表示，企業和工會簽訂團體協約可提升勞工權益，更有助於穩定勞資關係。因此，工會與公司於2016年11月24日簽訂團體協約，又於2020年及2023年舊約屆滿前，工會即就新團體協約修正內容與公司達成協議，展現雙贏和諧勞資關係，並獲勞動部「工會與雇主簽訂團體協約」第一類最高獎勵。另工會建議公司展現企業的社會責任，每年大量採購庇護工場產品贈送員工，近三年更擴大訂購逾千盒展翼庇護工場的月餅禮盒分贈弱勢、身障及職災勞工，照顧庇護工場員工，也讓弱勢及職災勞工家庭暖心過佳節。工會為會員謀求福利、增進會員知能、改善會員生活、促進勞資和諧、積極積極參與社會公益、締結團體協約及創造友善職場的努力受到勞工局肯定，因此，工會評鑑獲得「優等」殊榮。

勞工局表示，近年來各基層工會在會務運作、財務管理及服務會員品質方面表現優良，都值得加以肯定和「按讚」。勞工局長王鑫基表示，AI的發明讓車子可以自駕，醫院也能自動判讀X光片，AI將改變未來的工作形態，有人擔心會被AI取代，但也有人會因為AI而變得更專業，在未來的職場上要「持續學習，精進自我」，才能夠與時俱進，不斷提升競爭力。王局長也鼓勵工會積極申請人力發展品質管理系統(TTQS)認證，並辦理勞動部自主勞工學習計畫課程，提升勞工朋友的就業競爭力和實力。

王鑫基局長特別感謝工會夥伴不惜犠牲例假日和休息時間，運用職能温暖社會，參與弱勢家戶修繕、整修傢俱、慈善賑災及義剪…等社會公益活動，這樣的大愛與不求回報的精神是台南人的驕傲。王鑫基局長說「人生價值，應該看他貢獻什麼，而不是取得什麼」期盼連結更多工會支持及參與「做工行善」，給予更多弱勢族群與職災勞工最溫暖的關懷，最到位的幫助，讓台南成為友善、有愛的「希望家園」，創造台南400榮耀。