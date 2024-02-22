台灣燈會「龍來台灣」台南登場！台鐵推「鰻魚便當」限定開賣

▲配合台灣燈會，台鐵攜手觀光署推「鰻魚便當」。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

2024台灣燈會「龍來台灣」2月24日台南登場，國營台鐵公司響應燈會盛宴，攜手交通部觀光署聯名開發「鰻魚便當」，今（22日）天台北車站搶先試賣限量200份，3月1日至10日燈會期間，每日於台鐵台南、高鐵台南、左營站午間限定販售100份，每份售價199元。

為歡慶台灣燈會邁入第35屆，台鐵公司攜手交通部觀光署聯名開發「鰻魚便當」，主菜選用深受國人喜愛的輸日等級鰻魚，佐以蒲燒醬汁細細包覆，副菜有粉嫩色澤的洛神蘿蔔做開胃菜，搭配屏東東港在地特色食材櫻花蝦，蔬菜選用娃娃菜，佐以枸杞、鮮香菇絲燴炒，最後融入高雄在地山區特產的炒龍鬚菜。

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台鐵公司表示，「鰻魚便當」盛裝餐盒則選用環境友善的竹纖維餐盒，和這屆燈會主燈的光源電力結合綠能與節能概念採用太陽能發電科技呼應。

▲配合台灣燈會，台鐵攜手觀光署推「鰻魚便當」。（圖／台鐵公司提供）

觀光署表示，「2024台灣燈會」於2月24至3月10日在台南高鐵站周邊及安平地區盛大展開，此次由台灣觀光大使「喔熊」及「嗨熊」雙熊聯名「鰻。好吃」便當，台鐵公司主廚嚴選南台灣在地新鮮蔬食，特選輸日等級鰻魚，開發「鰻魚便當」。

觀光署指出，歡迎民眾搭乘「SIRAYA西拉雅號」列車，享用台灣燈會期間限定「鰻。好吃」台鐵便當，晚上至台南高鐵站周邊體驗2024台灣燈會。