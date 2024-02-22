慈心基金會媒合企業　台東活水湖示範水寶盆植樹

▲慈心基金會於台東活水湖區域舉行水寶盆種樹示範活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升植樹造林工作效益，台東縣政府特地邀請慈心基金會於台東活水湖區域舉行水寶盆種樹示範活動，21日並由縣府農業處副處長黃奇明率領林務科同仁與與縣府相關局處及各鄉鎮公所植樹夥伴，一同觀摩學習。

台東縣政府表示，植樹工作在初期需要花費較大的人力養護，例如除草、澆水等，但易受天候及人力不足等因素影響樹苗存活率，特別是在偏僻、海岸風大區域，或是降雨量不足的季節，因此盼藉由慈心基金會長期致力造林工作之經驗，搭配此次推廣的水寶盆植樹，以提升植栽存活率。

慈心基金會蕭專員說明，水寶盆係由再生紙漿為原料，設計成自有儲水功能，特別適合用在水源不足的地方，加上防風、防日曬、防雜草的功能，可以幫助樹苗度過前幾個月最需保護的階段，提高樹苗生長速度及存活率。使用後約1年，水寶盆就會自然分解溶於土壤中，對環境完全不會造成汙染。這次所選擇的樹種為草海桐、稜果榕、水黃皮、苦練及日本女貞，皆為適合鄰近海岸之原生樹種，蕭專員亦指出，慈心基金會長期致力媒合企業辦理公益植樹活動，此次活動主要由和泰汽車公司出資贊助。

台東縣政府農業處則說明，這次選擇以活水湖南側區域做試辦地點，係因該處受風力較強影響，樹苗不易生長，局部形成破空，故採行試辦以水寶盆植樹，可觀察及評估其效益，倘生長良好，將有助於發揮林木涵養水源、提供野生動物棲息之生態功能，亦能形成美化景觀提供大眾優良之休憩環境。