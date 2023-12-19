做完驚覺「保險套脫落」　她驗排卵期急私訊名醫

▲當事人結束後才發現保險套脫落。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

一名女子私訊婦產科名醫蘇怡寧，表示性行為結束後，發現男方的保險套脫落，且自己又在排卵期，因此想問吃事後避孕藥有效嗎？

蘇怡寧在臉書分享當事人的私訊，以下為雙方對話：

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女子：醫生，不好意思打擾了，在網路上看到您的貼文，有一些問題想詢問。

在發生完性行為之後，發現保險套脫落，檢查了自己的月經週期，發現這幾天在排卵期，有去買排卵期試紙檢驗，結果呈現是在排卵期沒錯（但未達高峰期）。想請問您如果是在排卵日前的排卵期，發生性行為吃事後避孕藥是否有功效？

在網路上查找不到資料，所以找到您詢問，十分不好意思。

蘇怡寧：不然這個藥是在幹嘛的？

女子：謝謝您的回答！

▼當事人私訊截圖。（圖／翻攝蘇怡寧臉書）



蘇怡寧發文寫道，關於避孕有兩點，第一，沒有排卵就不會懷孕，擔心懷孕其中一道防線就是吃事後避孕藥，如果排卵期吃沒效，那是要吃心酸的嗎？

蘇怡寧說，第二，檢測一次的排卵試劑不牢靠的，因為它靠的是濃度的比較判斷，高還有更高，低還有更低，跟股票一樣，懂？反過來說，「我聽起來的意思是，要靠一次的排卵試劑，來判斷是不是正在排卵，如果不是就不用避孕，如果是這樣，那我恭喜你應該會子孫滿堂。」