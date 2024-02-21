解決護理短缺！　藍委籲醫護不能靠補貼、政院別病急亂投醫

▲國民黨團召開「解決護理短缺 維持醫療供給 行政院別病急亂投醫！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

衛福部日前公告三班護病比新制，採鼓勵方式，讓達標醫院獲得獎勵金，但發放額度依醫院層級遞減，引發基層醫護人員與地區醫院反彈。國民黨團今（21）日偕同台灣社區醫院協會召開記者會，強烈呼籲政府重新審視分級醫療的重要性，重視地區醫院存在的必要性，要求政府統一各層級發放金額，並預告3月8日將上街抗議表達訴求，國民黨團全力支持。

書記長洪孟楷表示，醫護人員相當辛苦，24小時不眠不休三班制輪班，但是基本的工作津貼是否有到位？行政部門看到醫護人員不足，計畫編列40億元預算因應，卻出現同工不同酬問題，不同級數的醫院，有不同的補貼額度。

洪孟楷質疑，行政部門的分配計畫，是否能夠給醫護人員最直接補貼？還是透過醫院，再由醫院自行分配？這對基層醫護人員的權益，是否真的有受到保障？衛福部必須要了解到，補貼只是短期方式，且快速的方式，追根究柢還是醫護從業人員不足。呼籲民進黨政府，不要老想著編列預算、補貼撒錢就了事，必須改善整體醫護就業環境和條件，徹底解決醫護人力不足問題。

「一張病床如果沒有護理人員，那也就只是一張床而已」，藍委李彥秀表示，台灣健保制度滿意度高達9成，這是台灣人的驕傲，這個驕傲在於醫護人員長期投入和更完整的健保制度而來。去年，賴清德總統當選人在競選時曾經承諾，「優先匡列預算給予加薪，緩解並改善護理人員的薪資及勞動條件」，但行政院會最後推出的版本，根本是「頭痛醫頭」、「腳痛醫腳」急病亂投醫的版本，未經過完整思考，只會造成醫療體系，長期推動分級醫療的敗壞。

李彥秀指出，衛福部公布的獎勵制度，會讓地區醫院的留任率更差，而現在整體醫護人員留任有62.7萬人，護理人員註冊率75.41%，教育部預估在未來3-5年，是護理人員供給的陣痛期，完整的護理人才培育，至少需要10年左右。健保開辦初期，全國地區醫院還有568間，到了去年僅剩下359間。

李彥秀指出，醫院有病床，但是醫護人員吃緊，有床沒醫護，就是現在醫院的現況，政府推動政策必須要有完整思考，否則未來地區醫院關門的間數會越來越多，偏鄉病人的權益，誰要來顧？地區醫院醫護離職率越來越高之後，分級醫療制度還能走得下去？李彥秀呼籲賴清德總統當選人，請把政策思考清楚。

藍委蘇清泉表示，台灣醫界最大的問題，就是醫護人員低薪，醫護人員長期處於血汗、過勞的工作環境。疫情3年期間，無論是醫學中心還是地區醫院，特別預算對於醫護人員的補助，每日都是5000元。疫情結束之後，反而差別這麼大，這樣合理嗎？蘇清泉認為，無論是醫學中心還是地區醫院，醫護人員補助全部拉齊，小夜班600元、大夜班1000元。

蘇清泉主張，除了醫護人員之外，包括醫事人員補助都應該編列在公務預算當中，不要動到健保署的錢，健保能夠動支的錢有限，一年補助僅200多億元，政府一年稅收超徵3、4千億元，就看政府要不要做，請也是醫師的賴清德總統當選人，把基層醫界和國民黨團的意見聽進去。

藍委陳菁徽表示，近期，鄰近韓國政府以不當手法，解決因新冠疫情而短缺的醫護人員問題，導致醫護大罷工，手術無法進行，衛生官員得重新投入臨床。台灣有很深的即視感，不是不可能走到這一步。2030年將是健保大限，現在各醫院急診堆滿了病人，空有病房，沒有軟體，增加在急診室交叉感染的風險。

陳菁徽指出，疫情後，現在全國護理缺口約8000人，補貼護理長期低薪、高工時，已經是刻不容緩的工作。衛福部在113年初與護理師全聯會達成共識，不分班別、醫院全面補貼；結果，一月底端出來的措施，居然是分地區、分病房、分時段的補助方式，這根本是在唬弄醫護人員；難道衛福部沒有看到地區醫院的高離職率現象嗎？

陳菁徽試算，醫學中心和地區醫院的大夜班，假設一個月輪23班，兩者補助金額相差9000元，一年相差11萬元至12萬元，誰還會留在地區醫院？難道政府願意看到地區醫院全部關門？站在醫護人員對立面，會是怎樣的後果？陳菁徽堅決要求衛福部，必須遵守與護理師全聯會達成落實「三班平等」、「不分層級平等」。

陳菁徽強調，唯有改善醫護職場環境和補貼併行，呼籲民進黨履行選舉開出的支票、承諾，落實分級醫療，讓健保點值回復正常，留住醫護人才。



