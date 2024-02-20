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檢方證實「海巡署無錄影紀錄」！陸快艇翻覆2死　不排除解剖查死因

記者林名揚、柯振中／金門報導

陸籍快艇翻覆意外釀2死，陸籍死者家屬20日抵達金門，拒絕火化儀式，希望要求查明事件真相。對此，金門地檢署晚間證實，海巡署在驅離、大陸船隻翻覆時「並無錄影紀錄」，接下來會視情況決定是否解剖。

▲▼中國大陸快艇翻覆2死，死者家屬抵達金門。（圖／記者林名揚翻攝）

金門地檢署表示，介入調查以後，海巡署告知「驅離及大陸船隻翻覆之過程並無錄影紀錄」，為了還原案發事實，署方於是針對海巡隊巡防艇之艇長、駕駛人製作證人筆錄，並調閱案發時的海巡隊通報紀錄、撥打119之通聯，及相關雷達影像等資料。

金門地檢署說，涉案的船隻、海巡隊巡防艇都已吊至陸地上存放，經過檢察官會同書記官前往勘查、製作筆錄，也確實沒在巡防艇上發現固定之監視錄影器材。

金門地檢署指出，生還的2名陸籍男子，先由海洋委員會海巡署偵防分署金門查緝隊製作筆錄，又經過檢察官以證人的身分，對2人製作筆錄後具結，2人的部分已調查完畢，對於海巡隊執法程序，2人也沒有意見。

金門地檢署說，檢察官20日會同死者家屬進行複驗，為了減少事後發生爭議的可能性，因此採取公開、透明的調查方式，讓死者家屬檢視遺體、現場觀察涉案雙方的船隻，並檢視相關證據資料，保志盎死者家屬及委任律師陳述意見的機會。

由於死者家屬對死因暫時不表示意見，金門地檢署的檢察官將視情況，決定是否安排解剖。

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