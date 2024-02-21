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蘇花安打假球！　傅崐萁轟民進黨政府：選前騙票選後退票

▲▼國民黨團召開「選前騙票.選後退票，蘇花安打假球，人民安全在哪裡?」記者會 總召傅崐萁 立委蘇清泉 葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「選前騙票.選後退票，蘇花安打假球，人民安全在哪裡?」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨團今（21）日召開記者會指出，在2024大選前正副總統當選人賴清德、蕭美琴到花蓮不斷呼籲蘇花安會動工、花東快要興建，結果選後不到二個月，蘇花安卻卡關。總召傅崐萁表示，東部人要有一條安全回家的路有這麼難嗎？要求民進黨政府不要選前騙票、選後退票，要求在最短時間內完成蘇花安的所有程序，給東部人一條安全回家的路，並公開呼籲蕭美琴，要出來為花東說句話，不要躲起來。為蘇花安、為花東民眾說句話有這麼難嗎？

傅崐萁指出，民進黨2016年到現在8年了，蘇花安到現在還雲深不知處，2024大選前不管是賴清德還是蕭美琴到花蓮都不斷的呼籲蘇花安會動工、花東快要興建，現在看到在蘇花安的環評當中，民進黨再次展現詐騙的本質，在昨天又卡關。一個如此簡單的環評，交通部做過這麼多的道路工程，蘇花安要如何施工還不清楚嗎？還被環評卡關，民進黨根本是上下交相賊。

▲▼國民黨團召開「選前騙票.選後退票，蘇花安打假球，人民安全在哪裡?」記者會 總召傅崐萁 立委蘇清泉 葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

傅崐萁沉痛的指出，昨天蘇花安環評的卡關，看到民進黨的本質及真面目，呼籲全民共同監督全國最大的詐騙首謀民進黨，並在此正告民進黨不能再用詐騙方式欺騙人民，並要求最短時間完成相關程序。不要想延宕到2026或2028大選前才來說要動工。一個蘇花安要10或是12年才能動工嗎？民進黨不要用人民的生命及血淚來操弄、欺負東部的人民。

新北板橋藍委葉元之表示，看到蘇花安卡關突顯民進黨政府選前一張臉、選後一張臉。在選前蕭美琴被發現在當立委時，擋花蓮的預算及交通建設，當時蕭美琴及民進黨非常生氣，但現在花蓮人要的蘇花安卡關卻看不到蕭美琴出來講一句話禁。

葉元之指出，民進黨把台灣人當塑膠嗎？覺得人民都健忘嗎？把環評當理由，其實都是政治操作。在新北，淡北道路被卡了多久？新北交通局被卡得莫名其妙，中央政府也不會給明確的答案，通知修改的方向，但公共工程越晚施工，因原物料價格大漲，營建成本會增加，政府必須多編非常多的預算，這些最後都是全民買單。

葉元之強調，政府看藍綠給建設、給預算最後受害的都是人民。在此公開呼籲蕭美琴，她曾經服務過的花蓮，現在的重大建設，她的一句話可以影響政府方向，現在就看蕭美琴是否重視花蓮交通？蕭美琴連NET都可以發臉書，請妳針對蘇花安出來講幾句話，不要躲起來。

▲▼國民黨團召開「選前騙票.選後退票，蘇花安打假球，人民安全在哪裡?」記者會 總召傅崐萁 立委蘇清泉 葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨屏東立委蘇清泉強調，南部國道十號要延伸到高樹的北端，在2015年馬總統執政時代定案，2016年民進黨執政評估就二、三年，再來規劃又二、三年，經過綜合規劃及環評等程序，一直到今年一月才動工。經費暴增到130多億元，都可以預期蘇花安環評没過給你穿小鞋，民進黨政府要好好反省。

蘇清泉說，屏東的屏南快速道路、屏北二快講了10年、15年都没有動靜，最近才要定線路、搞環評，但生命不能等、百姓不能等。民進黨當局應該減化程序，馬總統做得到，你們應該也做得到。

▲▼國民黨團召開「選前騙票.選後退票，蘇花安打假球，人民安全在哪裡?」記者會 總召傅崐萁 立委蘇清泉 葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）
 

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