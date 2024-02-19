應徵秘書被要求去摩鐵「面試」遭硬上　色男賠50萬想緩刑落空

▲妙齡女應徵秘書竟被騙到摩鐵性侵。（示意圖／123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名妙齡女子小莉（化名）3年想找工作，於是在臉書上PO求職訊息，邱姓男子見有機可趁，主動聯絡小莉說要介紹一個秘書的工作，但必須測試她的酒量及與客戶接觸親密程度，因此約小莉到摩鐵「面試」，然後趁機性侵得逞，被告後邱男趕緊拿出50萬元和解，但一審法院仍依強制性交罪重判邱男3年2月，全案上訴，小莉也在法庭上幫他求情，但高雄高分院法官認為邱男手段惡劣，不宜輕縱，因此駁回邱男上訴，仍維持3年2月的刑度。

判決指出，小莉是2021年12月間在臉書社團張貼求職訊息，邱男看到後，就以MESSENGER及LINE等聯繫小莉，佯稱將提供秘書工作，工作內容是陪同應酬及記錄會議過程，可以有高額小費。

小莉聽了十分心動，但邱男隨即稱錄取前須經面試為由，測試一下小莉的酒量和應付客人的技巧，於是把小莉約到摩鐵去「面試」，兩人進了房間，邱男就上下其手對小莉又摸又抱，小莉雖然拒絕，但又想拿到高薪的秘書工作，於是被邱男趁機性侵得逞。

後來邱男所稱的客人遲遲沒有現身，小莉覺得怪怪的，決定自行離開摩鐵，後來小莉愈想愈不對勁，覺得自己被佔便宜了，於是報警抓了邱男。

橋頭地院審理時，邱男辯稱小莉在摩鐵並沒有強力抗拒，半推半就，所以他沒有違反小莉的意願，但法官認為邱男犯案後一直狡辯，不坦承犯行，直到最後一庭才認罪，且拿出50萬元與小莉和解，犯後態度惡劣，因此依強制性交罪判處邱男徒刑3年2月。

全案上訴高雄高分院，小雪也在法庭上表達原諒邱男的意願，希望爭取緩刑，邱男也認為3年2月判太重，但合議庭法官認為邱男手段惡劣，不宜輕縱，因此駁回他的上訴，維持徒刑3年2月的判決，全案仍可上訴。