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賀歲龍年好運市集　黃偉哲現身淺草青春新天地發快閃券

▲台南市長黃偉哲14日前往淺草新天地發放50元銅板快閃券，讓現場遊客驚喜萬分。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲14日前往淺草新天地發放50元銅板快閃券，讓現場遊客驚喜萬分。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

適逢農曆新年假期，「西門淺草青春新天地」迎來觀光人潮高峰，台南市長黃偉哲14日前往淺草新天地發放50元銅板快閃券，讓現場遊客驚喜萬分，黃偉哲表示，希望透過快閃券的活動，讓民眾了解老市集的魅力，吸引更多遊客來西門淺草新天地採買，市議員沈震東也到場共襄盛舉。

市長黃偉哲表示，很開心大年初五來西門淺草新天地發快閃券，今天商圈人潮眾多，大家都很期待拿券，他提醒大家快閃券只能在西門淺草新天地使用，不能帶回家當紅包存起來，並祝大家新年快樂，龍年行大運。

▲台南市長黃偉哲14日前往淺草新天地發放50元銅板快閃券，讓現場遊客驚喜萬分。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「西門淺草青春新天地」位處中西區國華街商圈精華地段，1933年(民國22年)日治時期開拓為商場，1980年西門淺草青春新天地成立，日後逐步發展至今日的繁榮景況，並於2023年榮獲樂活4星市集；聚集各式美食小吃、文創小店以及市集，一遇例假日便人潮滿滿，是觀光客及老饕來台南旅遊時的必訪之地。

為迎接農曆新年假期，西門淺草青春新天地攜手思味市集於2月10日至今日在市場二樓廣場推出「2024龍年新春市集」，集合旅時烤餅、優果良品、匠千層、苓菓手作甜食、Mini dessert shop 迷你國甜點店、麋鹿斑斑、范提尼義大利手工皮革、悠活樂˙種子盆栽樂趣多等質感品牌，更邀請蕭瑄、魚皮、Eldon、阿明、阿澤等街頭藝人帶來音樂演出，替商圈注入熱鬧的年節氣息，盼望為來訪民眾帶來一段悠閒的時光。

▲台南市長黃偉哲14日前往淺草新天地發放50元銅板快閃券，讓現場遊客驚喜萬分。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經發局表示，西門淺草青春新天地歷史悠久，作為台南觀光商圈的一級戰場，豐富的商品及多彩的市集提供在地人更多的新穎選擇，亦留住了觀光客的目光與腳步，台南市府在盡力保存市場歷史文化的同時，也不遺餘力地提供資源協助市場發展出不同的形態，帶給民眾不同的體驗。

▲台南市長黃偉哲14日前往淺草新天地發放50元銅板快閃券，讓現場遊客驚喜萬分。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市場處表示，西門淺草青春新天地的「2024龍年新春市集」，不單是一場市集活動，更是一場台南歷史縮影的體驗，享用現代的美食饗宴，佐以西門淺草市場橫跨時代的豐厚人文歷史氣息，讓民眾在新春假期多了一個一定要來台南的理由，為市場注入滿滿的人潮與活力。

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