過年「叫長輩給舊紅包」　她一聽禁忌傻了！全場反應超展開

▲收到精美的紅包袋，原PO直言丟掉好可惜。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人最期待除夕領紅包！不過一名妹子困惑直呼，每年都會收到各種精美圖案的紅包袋，「覺得丟了可惜，留著又沒用」，於是突發奇想，請長輩不用準備新紅包袋，裝在她舊的紅包袋即可，結果反被同事警告「會沒有好運！」文章曝光後，多數網友反而不在意，笑虧「只要有錢，用白包我也開心！」

一名女網友在Dcard表示，每年從長輩手中收到紅包，就會找個適當時機拿出壓歲錢，這一瞬間紅包似乎就失去功用了，看著這些紅包外觀完好、有的印有可愛圖案，或是創意特殊款式等，讓原PO直言「覺得丟了可惜，留著又沒用。」

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對此，原PO秉持著愛地球的精神，打算拿著這些紅包袋給長輩們，把錢裝在裡面給她就好，如此一來「重複使用比較環保不浪費」，結果同事得知後，警告「習俗上不行這樣，會沒有好運！」

對此，原PO好奇求問「真的不行嗎？不是包給別人，是包給我自己，不能當作好運又來嗎？」

出乎意料的是，多數人反而不在意習俗禁忌，「其實網銀轉帳更好更環保」、「我是只在意錢，只要有錢，用白包我也開心」、「有聽過紅包袋不能重複用的說法，但假如妳覺得ok，那就照妳所想的再用啊，重要的是裡面的錢吧」、「禁忌什麼的都是人自己想出來的，還是心意重要吧」、「我們家的紅包袋都重複用欸，每年都會留下來，12生肖都有，而且保存很好，今年用的12年後還可以用」、「我以前收到的紅包錢抽起來，馬上給我媽媽包給其他親戚，如果真的有此習俗一說，那真的抱歉各位了」。

其中有網友認為，「感覺很快就有商人推出循環紅包袋，主打愛地球什麼的」。有神人則分享，「有啊～有布做的紅包很可愛，我媽每年都用那個包給我，然後母親節我再包回去，然後過年她再包過來」、「我姊用手織的環保紅包袋」。

對此，有網友熱心解釋，「習俗是不能用重複沒錯，我會蒐集好看很新的紅包袋，裝自己要分類的東西，然後每年淘汰不喜歡的紅包袋」、「全新紅包袋與新鈔有『一元復始，萬象更新』的寓意，用過的紅包袋再給別人，就像是紅包好運拿走了」。

▲紅包錢別馬上花掉，小心變漏財。（示意圖／記者陳俊宏攝）



除了上述提到的「紅包不能重複使用與要給新鈔」，其他紅包禁忌如下：

金額要雙數

「單數」被視為孤單的數字，通常喪儀才會包單數。值得注意的是，千萬不能給空的紅包袋，不但是詛咒對方空空如也，更是不吉利象徵。

紅包袋別封口

切勿用膠水封口，須讓財氣得以流通，否則財氣就被封掉了

紅包別把錢摺起來

對摺的話，如同將財運、好運對折，財運阻滯不順

包給長輩的紅包要逐年增加

最好年年增加，不僅表達自己處於順境，也有為長輩增福添壽之意

紅包掉地上恐漏財

領紅包時要雙手承接，如果紅包不小心掉在地上，那可是會漏財的

紅包錢不可花掉

建議紅包放在枕頭底下「壓歲」，等到初五後，再存到銀行戶頭變成「發財金」小錢賺大錢。若拿到紅包馬上花掉，那可是會漏財

紅包直式正財、橫式偏財

想祝福對方事業正財順利，可以使用直式紅包袋；想祝福投資賺錢、中大獎等偏財運的話，則可使用橫式的紅包袋