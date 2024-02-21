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冷空氣要來了！周五北部高溫狂掉逾10度　冷到3月初

▲▼大陸冷氣團減弱，除早晚溫度偏低外，全台都是晴朗舒適的好天氣，一早台北市立動物園便湧入不少出遊的民眾。（圖／記者湯興漢攝）

▲今天天氣暖熱，不過明天下半天鋒面通過，後續東北季風增強，將有一波變天。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

今明(21日~22日)白天暖熱，今天溫度最高，南高屏高溫將飆破35度，明天鋒面通過，後續東北季風增強，周五將有明顯降溫，北部高溫驟降逾10度，下周會有更強冷空氣，不排除達冷氣團等級，會再有一波降溫，氣象署表示，3月初還有偏冷空氣南下，冬衣先不要收。

氣象預報員徐仲毅表示，今天大致處高壓迴流天氣型態，風場為東南風到南風，天氣晴朗穩定，溫度偏暖、悶熱，華南沿海有低雲或霧影響金馬能見度；華南附近有鋒面系統，明天會影響台灣天氣型態，明天鋒面通過，東北季風增強，北台灣天氣轉涼、水氣增加，周五、周六到周日都會受東北季風影響；下周將有一波更強冷空氣，預計介於東北季風和冷氣團之間，溫度會再下降，下周二前都在冷空氣影響下。

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今、明兩天白天暖熱，徐仲毅表示，今天溫度最高，西半部高溫30到32度，近山區溫度會更高，南高屏有機會達35度以上，氣象署也發布高溫資訊。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

明天鋒面通過，東北季風增強，徐仲毅說明，屆時北台灣轉涼，中南部、花東也會稍微降溫，明顯氣溫變化將出現在周五，北台灣全天溫度都在20度以下，與今天相比，溫度落差超過10度以上，北台灣有感轉涼，其他地區早晚涼。

東北季風持續影響到周日，徐仲毅表示，下周會有更強冷空氣，不排除達大陸冷氣團等級，氣溫會再下降。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

降雨趨勢方面，徐仲毅表示，明天鋒面通過之後，除東半部、基隆北海岸、宜蘭外，北部水氣也會增加，有局部飄雨機會，周五到周日降雨主要在迎風面的基隆北海岸、東北部地區，花東也會有局部雨，偶爾水氣多桃園以北也偶有飄雨。

徐仲毅指出，下周下波東北季風或冷氣團南下，北台灣水氣也會增加，降雨機會會再提高，後面預報還有變數，但確實看到3月初還是有偏冷空氣持續南下，冬衣先不要收。

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