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明天下半天要變天！北東轉濕冷　冷氣團下周一強襲

▲▼東北季風 鋒面 變天 濕冷 下雨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲明天鋒面通過、東北季風增強，北東變天轉濕冷。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(21日)天氣持續穩定，氣溫熱，南部高溫上看36度，明天周四下半天鋒面通過、東北季風增強，北部及東部變天轉涼，溫度一路下滑，低溫探14度，下周一、二更冷，強冷空氣為冷氣團等級。

天氣風險公司分析師林孝儒表示，今日至明日清晨持續受高壓迴流南風影響，各地天氣持續穩定，多為晴時多雲天氣，僅東部偶有些零星短暫雨，但影響都很小。各地白天高溫普遍都有機會接近或達30度以上，尤其南部地區更是有34到36度高溫機會。

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林孝儒提醒，夜晚清晨普遍低溫約為18到21度，但由於天氣晴朗將有機會發生顯著的輻射冷卻影響，局部沿海空曠或近山平地仍有機會探至15到17度，日夜溫差很大。

不過明天白天後天氣將隨著鋒面通過後東北季風南下影響，而有所變化了，林孝儒指出，明天上半天仍為鋒前環境，各地天氣還算穩定，僅北部雲量逐漸增多轉陰或偶有零星短暫雨，下半天隨著鋒面通過後到晚間東北季風增強影響，北部及東部將轉陰有短暫陣雨，氣溫也將逐漸下滑轉冷，氣溫約16到25度；中南部影響相對較小，可持續為晴時多雲天氣，不過氣溫略降，約為17到32度。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

周五至周日則持續為東北季風影響，林孝儒說明，北部及東部仍為陰沉天氣，迎風側仍有短暫雨機會，並氣溫持續偏涼，日高溫約18到21度，夜低溫14到17度；中南部則持續為晴時多雲天氣，日高溫約23到25度，夜低溫15到19度，日夜溫差大。

林孝儒指出，目前預報下周一、下周二將再有一波強冷空氣接續南下影響，屆時北部及東部持續為陰雨天氣外，氣溫再有往下探的趨勢，預報北部市區低溫有機會達12到13度，為大陸冷氣團等級，要到下周三才有減弱的趨勢，提醒接下來周五至下周二會天氣相對轉冷，與近日的高溫有很大的落差，要多加注意氣溫轉變。

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