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深夜連4震！氣象署曝成因　「後續餘震不會太多」

快訊／22:57台灣東部海域規模5.6地震　最大震度2級

▲昨晚到今晨連4起地震，其中規模最大5.6。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

昨（20日）晚到今天（21日）凌晨一連發生4起有感地震，震央位台灣東部海域，其中地震規模最大5.6，最大震度2級，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，該4起地震為菲律賓海板塊和歐亞板塊碰撞導致，因地震較淺且離台灣遠，對台灣影響小，後續餘震不會太多。

昨晚間9時56分發生規模5.4地震，深度50.9公里，緊接著晚間10時18分又發生規模5地震，10時57分再發生規模5.6地震，今天凌晨0時08分也發生規模4.9地震，一連4起地震震央皆位在台灣東部海域，深度為25.7公里到50.9公里不等。

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中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這4起地震成因，主要是菲律賓海板塊跟歐亞板塊碰撞，在花蓮往下隱沒，位置在琉球海溝、南澳海盆、東南澳海盆處，深度不會太深，地震比較淺，且離台灣比較遠，對台灣影響小，當時曾預判震度為3級，經驗證後，本島震度最大為2級。

吳健富表示，因震央比較遠，且地震比較淺，透過幾次地震釋放能量後，研判餘震不會太多。

前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋則表示，昨晚至今天早上花蓮外海共發生4次有感地震，而2022年5月9日花蓮外海也曾發生芮氏規模6.2的地震，當時日本電視台曾經做了報導，討論台灣、與那國島周邊連續發生地震，日本政府地震研究委員會估計未來30年，與那國島周邊地區發生規模7.0至7.5的可能性為90%，並有可能引發海嘯，應做好準備。

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