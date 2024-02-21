3縣市亮高溫燈號「飆36度」！專家：2月熱到要開冷氣　明北東變天

▲南風影響，今天高溫上看3字頭。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

受南風影響，氣象署今（21日）針對南高屏發布高溫資訊，高溫可能飆破36度。氣象專家林得恩表示，昨台南、高雄高溫超過36度，今天會更熱，2月已經熱到要開冷氣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今高溫上看3字頭，周四晚間東北季風增強，接近冷氣團強度，北東降溫，周末呈現南北兩個世界。

氣象署今上午發布高溫資訊，氣象署表示，天氣晴朗炎熱，今日中午前後台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為黃色燈號，有36度以上高溫機會。

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台灣大學天氣研究團隊執行長林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」表示，2月已經熱到要開冷氣！昨日受環境偏南風影響，台灣各地天氣溫暖炎熱，多縣市白天高溫均超過攝氏30度，台南及高雄市還超過攝氏35度。今天，台灣位鋒面前大暖區內，白天天氣會比昨天還要熱，水氣比昨天還要少，日夜溫差大，早出晚歸應適時增減衣物。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出， 周四晚起，南北兩個世界。暖熱偏南風預計會持續1天，全台周三仍是炎熱天氣，高溫繼續上看3字頭，但之後，北部、東部就要變天。周四午後到晚上，新一波東北季風增強，帶下來的冷空氣，接近冷氣團強度，之後直到周末，北部、東部都是陰涼偶陣雨，雖然是不會有多誇張的冷，但和這幾天的炎熱會有極大差距。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，預報看來，這波東北風對中南部影響比較小，覺得冷只在深夜到清晨，沒意外的話，本周末又要呈現南北兩個世界的局面。