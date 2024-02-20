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「輕軌」台語怎麼唸？台師大專業解答了　高捷將改列車廣播發音

▲高雄輕軌。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄輕軌列車內廣播被點名，「輕軌」一詞沒有台語發音。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄輕軌列車內的廣播，對於「輕軌」一詞並沒有台語發音，而是以國語發音帶過，國立臺灣師範大學臺灣語文學系就對此提出4點呼籲，要求捷運局應依法完善台語廣播，並且給予意見將華語發音的「輕軌」改為台語發音的「輕鐵」。高雄捷運則表示，經各界寶貴建議，高捷公司將配合修改，並依建議採用「輕鐵」（khin-thih）來發音。

國立臺灣師範大學臺灣語文學系昨(19日)發布聲明，指出針對高雄捷運輕軌列車內「輕軌」一詞播音不使用台語一事，基於台灣語文專業，為善盡社會責任，有以下呼籲及聲明。

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一、根據《大眾運輸工具播音語言平等保障法》及《國家語言發展法》，高雄輕軌的播音應依法完善台語廣播。

二、高雄市政府捷運工程局回應指「輕軌」為外來語，不需刻意翻譯成台語，但外來語透過翻譯而普及乃是常態，華語的「輕軌」一詞即為一例，認為台語播音會造成誤解和不便實屬多慮。

三、台語表達「輕軌」之詞彙早已存在，如：台北淡海輕軌播音使用「輕鐵」（khin-thih）一詞；公視台語台、台視台語新聞、華視台語新聞中也有「輕鐵」、「輕便鐵路」（khin-piān thih-lōo）等稱呼，且車內仍有其他語言的廣播，捷運工程局不採用台語稱呼「輕軌」之理由並不成立。

四、台語過去長期為台灣實質上的共通語，但錯誤的語言政策造成台語快速流失。我國已於2018年通過《國家語言發展法》，政府、公部門應實踐該法之立法精神，於各層面實踐台語，使用新詞稱呼新事物尤為重要之一環。

最後，臺師大臺灣語文學系呼籲，高捷應立即將台語播音中以華語發音的「輕軌」一詞改為台語「輕鐵」。交通主管機關並應全面檢視、協助確保全國公共運輸有正確的台語播音。

▲高雄輕軌 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄輕軌列車廣播「輕軌」一詞將用「輕鐵」發音。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市長陳其邁被問及此事，他表示有注意到，所以已請捷運公司研究看看，到底母語台語到底是怎麼說，現在有請捷運公司在檢討研究，看看怎樣比較好，「因為立法院《大眾運輸工具語言公平使用法》立法人就是我，所以我很關心」。

高雄捷運公司對此表示，高雄輕軌目前的列車內廣播，均遵守「大眾運輸工具播音語言平等保障法」規定，均有國台英客四項發音。而有關廣播內「輕軌」一詞原本僅採國語發音，欠缺台語發音，經各界寶貴建議，高捷公司將配合修改。輕軌一詞的台語，會依建議採用「輕鐵」（khin-thih）來發音。

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