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社會 社會焦點 保障人權

跨年才許願「要快樂活在當下」　甜美女大生開學第2天命喪輪下

記者許宥孺／高雄報導

高雄市大社區今(20日)上午發生一起恐怖死亡車禍，一名楊姓女騎士疑似為了閃避電線桿，車身往左傾後自摔，遭並行的大貨車後輪輾斃。楊姓女大生長相甜美，從社群軟體中，可見她性格活潑外向，同時也分享許多和男友相處的生活照片，她更在2024跨年許下新年新希望，「我要快快樂樂活在當下」，沒想到開學第2天就命喪輪下，年輕的生命就此結束。

這起事件發生在20日上午8點04分，警消獲報，大社區中正路上發生一起交通事故，救護人員到場時，女騎士倒臥在地，已明顯死亡、未送醫。

▲女大生遭大貨車輾斃。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲女大生與大貨車並行，遭後輪輾斃。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方初步了解，當時楊姓女騎士沿著大社區中正路南向北直行，與50歲黃姓男子駕駛的大貨車同向行駛，於現場不明原因自摔後，與同向行駛的大貨車發生碰撞，導致死傷，黃姓駕駛實施酒測值為0，楊姓女騎士則待法醫相驗。

警方於死者身上找出一張學生證，發現楊姓女子就讀於某大學，根據入學年級資料，研判是年約23歲楊姓女大生。據了解，她的家人住在北部，家屬正趕赴南下處理後事。女大生就讀的學校表示，對此事件感到遺憾，將聯繫家屬了解事發經過，並協助後續事宜。

▲女大生突然向左傾斜倒地後遭大貨車後輪輾斃。（圖／記者吳世龍攝）

▲女大生疑似為閃電桿不慎自摔，遭大貨車後輪輾斃。（圖／記者吳世龍翻攝）

楊姓女大生留有一頭微捲長髮，從社群軟體觀察，她的生活多彩豐富，可推測個性活潑外向，對自己很有自信，穿搭風格從休閒甜美到歐美個性都能駕馭，Instagram經常貼出和男友相處的日常碎片、自拍、玩重機，甚至提到曾和男友媽媽到台東旅遊，而旅行紀錄中也不乏比基尼照片、細肩背心等辣照。

楊姓女大生最後一篇貼文停留在今年1月23日，文章提到，這篇貼文是今年1月快過完才補發的，一系列照片中可見是在台北101跨年，畫面中的她，一身皮外套、短皮裙、黑色長靴，與朋友開心合照表示：「要認老，這麼玩會減壽的。」而給自己許下的新年新希望則是：「我要快快樂樂活在當下！」遺憾的是，昨日才剛開學，楊姓女大生就不幸命喪大車輪下，讓家屬悲痛不已。

▲監視器畫面曝光。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲當時至少有6名騎士目擊女大生倒地。（圖／記者吳世龍翻攝）

肇事黃姓司機則表示，當下沒有注意到旁邊有騎士，是聽到後面有人叫他，才知道發生車禍，沒想到會發生憾事，對此感到十分難過。

監視器畫面拍下，當時女大生在騎乘過程中，不知何故突然往左傾倒，摔車後下秒就遭大貨車後輪輾過。而後方多名騎士見狀緊急剎車，有人繞道離去，另有2名騎士急停於路旁，趕緊打電話叫救護車。

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