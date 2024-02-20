快訊／相驗結果曝！女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

記者吳世龍、許宥孺、陳宏瑞／高雄報導

高雄一名楊姓女大生今（18）日上午8點多騎機車準備上學時，在大社區中正路上，與一部大貨車發生碰撞，導致女大生當場摔車，遭大貨車輾斃。檢方在下午進行相驗，女大生的爸爸悲痛的從北部趕下來，見愛女的最後一面，他對於死因沒有意見，對於肇事的大貨車司機也沒有太過苛責，而女大生也將在明天運回北部辦理後事。

▲高雄女大生遭大貨車輾斃。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件發生在20日上午8點04分，警消獲報，大社區中正路上發生一起交通事故，救護人員到場時，女大生倒臥在地，已明顯死亡、未送醫。

▲女大生在今日下午完成相驗。（圖／記者吳世龍攝）

根據事發的監視器畫面，當時一部大貨車行駛於中正路上，未料，監視器就錄下，一名女騎士倒臥在地，後方多名見狀騎士緊急剎車，有人繞道離去，另有2名騎士急停於路旁，趕緊打電話叫救護車。

警方於死者身上找出一張學生證，確認是就讀某大學的楊姓女大生（23歲），警方和校方也緊急通知她的家人，女大生父親在下午悲傷的趕到高雄，參與檢方的相驗。

據了解，女大生的致命傷勢是頭部粉碎性骨折，爸爸對於女兒死因沒有意見，遺體也將在明天運回新北，女大生爸爸也沒有太過責怪司機，至於女學生有沒有酒測值，則要等化驗結果出爐。