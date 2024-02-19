　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

惡劣！彰化「國家綠道」30路樹慘遭凌虐　被剝皮+火焚+注毒枯死

▲彰化糖鐵國家綠道，30棵行道樹遭毒殺。（圖／民眾提供）

▲彰化糖鐵國家綠道，30棵行道樹遭毒殺。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

全長約15.5公里的「糖鐵國家綠道」彰化段，是全台唯一可看到行駛的蒸汽火車，去年7月啟用後已成為觀光景點，沿線有將近30棵樹齡超過30年的雨豆樹、印度紫檀行道樹卻已全部成枯樹，發現樹木疑似早在半年前遭到注射毒液、被扒掉樹皮、甚至用火焚，虐樹手段殘暴令人髮指，縣府城觀處今日獲報到現場，明日會同樹醫生檢查，勢必要警方揪出凶手。

▲彰化糖鐵國家綠道，30棵行道樹遭毒殺。（圖／民眾提供）

▲彰化糖鐵國家綠道，行道樹遭注射毒液。

縣府城觀處表示，有關民眾反映溪湖糖鐵自行車道旁（近溪湖中央公園）部分路段行道樹，遭不明人士環狀剝去樹皮並打洞致枯死一事，於今（19）下午向當地派出所報案，協助調閱監視器釐清原因，也已會同專業植栽廠商至現場勘查並請教樹醫師，研議緊急處理方案。

▲彰化糖鐵國家綠道，30棵行道樹遭毒殺。（圖／民眾提供）

7月3日完工的「糖鐵國家綠道」彰化段，全名「溪湖-溪州糖鐵國家綠道景觀及自行車廊道工程」，北起溪湖糖廠，往南經埤頭鄉明道大學，連接至溪州森林公園，廊道全長度約15.5公里，這個路段沿線可欣賞田野風光明媚，適合全家大小及自行車友騎乘，啟用半年來已經成為彰化的熱門景點。

▲彰化糖鐵國家綠道沿線可觀賞到蒸氣小火車。（圖／翻攝自台糖官網）

▲彰化糖鐵國家綠道沿線可觀賞到蒸氣小火車。（圖／翻攝自台糖官網）

城觀處強調，依「彰化縣樹木保育自治條例」，既有之行道樹及公共園區樹木不得侵害、毀損，違者可依情節輕重，處5千元以上5萬元以下罰鍰，並限期恢復原狀；惡意破壞者也可能涉嫌觸犯刑法第354條毀損罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。

▲彰化糖鐵國家綠道，30棵行道樹遭毒殺。（圖／民眾提供）

▲彰化糖鐵國家綠道，行道樹遭注射毒液。

▲彰化糖鐵國家綠道，30棵行道樹遭毒殺。（圖／民眾提供）

▲彰化糖鐵國家綠道，整排路樹全被毒死。

ET快訊
周杰倫再嗆酸民　「還有狗吠代表你還行」秀一排字超派
華新宣布晚間10點發重訊
金門旅遊船遭大陸海警登船檢查30分鐘　旅客嚇壞
政權交接層級首拉高至「副總統當選人」　鄭麗君入列掀接閣揆想像
郭雪芙「暫別演藝圈」！
新加坡實況主「爆乳徒步環台」！觀眾數曝　網愣：好慘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

惡劣！彰化「國家綠道」30路樹慘遭凌虐　被剝皮+火焚+注毒枯死

拒認強吻鍾沛君稱受騙寫切結書　朱學恒喊無罪...檢批囂張求重判

科技業神鬼女會計投資失利欠債　A走公司2147萬還暗槓老闆307萬

IC設計大廠人夫處長爆車震女同事　網吃瓜爆內幕：每一個我都認識

金門旅遊船遭大陸海警登船檢查30分鐘　旅客嚇壞：以為回不來了

少年無照騎機車闖雪隧！騎5公里多被攔下...辯「路況不熟」

新北男遇仇家開4車圍堵！5煞砸車毆打…倒楣友人遭波及

快訊／台南白河區磚造平房起火　濃煙猛竄消防搶救中

阿SIR來了！22歲男網咖「尿遁」　警廁所堵人查出他失聯2年

陸船越界2死發酵！中國海警揚言介入金廈海域　海巡曝5年救180陸人

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

幫顧貓10天「牠睡姿變軟爛」　保母笑噴：已忘了原本的家

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

美女肉舖老闆手工切絲豬肉　網見刀法絲滑：不輸機器！

惡劣！彰化「國家綠道」30路樹慘遭凌虐　被剝皮+火焚+注毒枯死

拒認強吻鍾沛君稱受騙寫切結書　朱學恒喊無罪...檢批囂張求重判

科技業神鬼女會計投資失利欠債　A走公司2147萬還暗槓老闆307萬

IC設計大廠人夫處長爆車震女同事　網吃瓜爆內幕：每一個我都認識

金門旅遊船遭大陸海警登船檢查30分鐘　旅客嚇壞：以為回不來了

少年無照騎機車闖雪隧！騎5公里多被攔下...辯「路況不熟」

新北男遇仇家開4車圍堵！5煞砸車毆打…倒楣友人遭波及

快訊／台南白河區磚造平房起火　濃煙猛竄消防搶救中

阿SIR來了！22歲男網咖「尿遁」　警廁所堵人查出他失聯2年

陸船越界2死發酵！中國海警揚言介入金廈海域　海巡曝5年救180陸人

華人首位！張信哲獲頒杜拜官方「AIM文化友好大使」

威力彩今晚上看4.6億！　3星座「財神爺眷顧」

「2024台北國際書展」搶先開箱！巨大米飛兔、旋轉木馬樂園現身

惡劣！彰化「國家綠道」30路樹慘遭凌虐　被剝皮+火焚+注毒枯死

2年輕人長「奪命黑痣」！醫一看搖頭　示警5大危險特徵

拒認強吻鍾沛君稱受騙寫切結書　朱學恒喊無罪...檢批囂張求重判

周杰倫陷公關席風波　再嗆酸民「還有狗吠代表你還行」秀一排字超派

科技業神鬼女會計投資失利欠債　A走公司2147萬還暗槓老闆307萬

外企「加速越南建廠」　專家估：2024當地房市逐漸復甦

IC設計大廠人夫處長爆車震女同事　網吃瓜爆內幕：每一個我都認識

汪！惡霸犬跟媽媽吵架　哼一聲生氣氣掉頭離開

社會熱門新聞

台中妹遭性侵無撕裂傷！氣罵：他就小啊

快訊／網紅肥大叔員旅1命危7傷！控對方酒駕　警初判結果出爐

肥大叔包車員旅遇劫！貨車駕駛無呼吸心跳

「波霸奶茶杯」百億富商暈船嫩模！砸1億送豪宅名車　結果心碎了

台北女警燈節值勤爆紅！超美側臉融化上千人

即／猛撞違規左轉轎車！　28歲重機騎士宣告不治

床戰169正妹竟是男兒身　嫖客聽傻頻乾嘔

軍人酒駕睡死卡路中央　副駕正妹趴他腿上

國中畢業「許醫師」　密醫執業30年被抓了

台中嚴重車禍！遊覽車、貨車相撞　貨車翻覆

南投警上山打獵　疑「被誤認為獵物」遭開槍擊斃

獨／近40隻貓燒死！飼主當街向鄰居下跪道歉

獨／40貓咪葬身中途之家！愛媽撫屍淚崩

北堤東路非首次嚴重車禍！昔撞槽化島3死

更多熱門

相關新聞

屏東潮州台糖林地晚間大火　整排火牆畫面曝

屏東潮州台糖林地晚間大火　整排火牆畫面曝

屏東縣潮州鎮義路台糖樹林，昨(16)日晚間19時許發生火災，消防局獲報後到場於21時46分撲滅，未延燒建築物及潮州林後四林林地。

瘦肉精專家會議時間確定　台中市、台糖列席

瘦肉精專家會議時間確定　台中市、台糖列席

台糖豬瘦肉精案「下周開專家會議」

台糖豬瘦肉精案「下周開專家會議」

柯：若綠提不出可信服解釋　只好加開臨時會

柯：若綠提不出可信服解釋　只好加開臨時會

19歲駕駛自撞路樹翻對向道　母載2子遭撞出國慘喊卡

19歲駕駛自撞路樹翻對向道　母載2子遭撞出國慘喊卡

關鍵字：

城觀處國家綠道台糖蒸氣小火車路樹凌虐

讀者迴響

熱門新聞

台中妹遭性侵無撕裂傷！氣罵：他就小啊

10歲童初三遭沖天炮插頭！後腦杓炸開慘死

比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」

百億富商暈船！　小三嫩模看中大安區「7000萬豪宅」

特斯拉「全新入門掀背車」現身了

女生何時最想愛愛？許藍方羞吐「3時間點」別錯過

25歲AV女優遭追稅8000萬「存款全沒了」深田詠美發聲

每人每晚799住飯店3天2夜免費吃早餐

男友醒來「整根屑屑直接上」　妹子發炎爆痛6次

快訊／網紅肥大叔員旅1命危7傷！控對方酒駕　警初判結果出爐

肥大叔包車員旅遇劫！貨車駕駛無呼吸心跳

9.8強震要來了？時空旅人曝2024恐怖災害

快訊／晚安小雞母親重病送醫！　柬埔寨不放人：無法寬恕

史上最亂頒獎典禮！粉絲打架「搖滾區還有屎」

薔薔花7萬找人陪睡「突被摸胸」！

更多

最夯影音

更多
40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子
重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面