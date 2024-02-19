惡劣！彰化「國家綠道」30路樹慘遭凌虐　被剝皮+火焚+注毒枯死

▲彰化糖鐵國家綠道，30棵行道樹遭毒殺。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

全長約15.5公里的「糖鐵國家綠道」彰化段，是全台唯一可看到行駛的蒸汽火車，去年7月啟用後已成為觀光景點，沿線有將近30棵樹齡超過30年的雨豆樹、印度紫檀行道樹卻已全部成枯樹，發現樹木疑似早在半年前遭到注射毒液、被扒掉樹皮、甚至用火焚，虐樹手段殘暴令人髮指，縣府城觀處今日獲報到現場，明日會同樹醫生檢查，勢必要警方揪出凶手。

▲彰化糖鐵國家綠道，行道樹遭注射毒液。

縣府城觀處表示，有關民眾反映溪湖糖鐵自行車道旁（近溪湖中央公園）部分路段行道樹，遭不明人士環狀剝去樹皮並打洞致枯死一事，於今（19）下午向當地派出所報案，協助調閱監視器釐清原因，也已會同專業植栽廠商至現場勘查並請教樹醫師，研議緊急處理方案。

7月3日完工的「糖鐵國家綠道」彰化段，全名「溪湖-溪州糖鐵國家綠道景觀及自行車廊道工程」，北起溪湖糖廠，往南經埤頭鄉明道大學，連接至溪州森林公園，廊道全長度約15.5公里，這個路段沿線可欣賞田野風光明媚，適合全家大小及自行車友騎乘，啟用半年來已經成為彰化的熱門景點。

▲彰化糖鐵國家綠道沿線可觀賞到蒸氣小火車。（圖／翻攝自台糖官網）

城觀處強調，依「彰化縣樹木保育自治條例」，既有之行道樹及公共園區樹木不得侵害、毀損，違者可依情節輕重，處5千元以上5萬元以下罰鍰，並限期恢復原狀；惡意破壞者也可能涉嫌觸犯刑法第354條毀損罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。

▲彰化糖鐵國家綠道，行道樹遭注射毒液。

▲彰化糖鐵國家綠道，整排路樹全被毒死。