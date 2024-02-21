今天就買！超商咖啡飲品「買2送1」爽喝　還有黑糖珍奶只要37元

▲7-11門市今（21）日起推出「CITY燕麥飲品任選買2送1」優惠，趕快把握便宜買。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

今天就買來喝！就有超商自今（21）日起推出最新指定咖啡飲品優惠，燕麥拿鐵、燕麥奶茶等下殺「買2送1」，直接幫荷包省一波；同步還有一系列咖啡飲品組合優惠，其中，喝起來甜蜜又充滿幸福感的黑糖珍奶單杯只要37元，趕快買來享受了。

7-11門市自今（20）日起至3月5日推出「CITY燕麥飲品任選買2送1」優惠，品項有CITY CAFE燕麥拿鐵、CITY PRIMA精品燕麥拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠燕麥奶、CITY TEA現萃茶燕麥奶茶。

不僅如此，7-11 OPENPOINT行動隨時取也有指定咖啡飲品222元組合優惠，今（21）日起至2月24日止，品項有CITY大杯燕麥拿鐵／燕麥奶茶任5杯222元（限量5萬組）、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶6杯222元（限量3萬組）、GODIVA迦納熱巧克力3杯222元（限量2萬組）、To b. by agnès b.經典冰可可3杯222元（限量3萬組）。

▲麥當勞本周優惠券出爐。（圖／麥當勞提供）

麥當勞即日起於全球版APP祭出「7大優惠券」，有「中杯雪碧買1送1」，使用期間至2月23日止；至2月25日前還可享「買豬肉滿福堡加蛋送薯餅」、「買金黃地瓜條送蛋捲冰淇淋」、「10元吃蛋捲冰淇淋」、「56元吃大薯」、「65元吃大麥克」及「79元精選優惠組（麥香魚+小杯玉米湯）」，小確幸不能放過。