竹市「木盡其用‧二手家具再生活動」　環保愛地球

▲12月30日舉辦「木盡其用‧二手家具再生活動」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

年末將至，新竹市環境保護局與農業部林業及自然保育署新竹分署共同合作，將於12月30日舉辦「木盡其用‧二手家具再生活動」，環保局表示，為賦予二手家具新生命、推廣使用原木二手家具，達到環保固碳效益，特別於年末辦理此次活動，歡迎民眾共襄盛舉。

新竹市長高虹安表示，市府團隊為倡導環境永續發展，讓廢棄二手家具重獲新生，打造綠色經濟，與「迴木工坊」合作，至今已修復完成約1,500件的家具，創造家具再利用，期望透過此次活動鼓勵民眾選擇環保及永續的消費方式，讓二手家具能以全新姿態與生命重返民眾的生活中。

環保局長江盛任表示，活動當日分成三大區，首先是「二手家具拍賣展示區」，展示一系列木製原木家具珍品，包括化妝台、圓桌、木椅，現場將邀請拍賣達人拍賣家具，希望民眾以高CP值的價格把家具帶回家，另將邀請家具修復師現場講解材質及修復由來，提供關於二手家具的價值、品質等專業資訊。

其次「二手家具現場修復工作坊」則展現簡易的專業修復魅力。鼓勵民眾攜帶可手攜式的木製家具來進行修復，將由家具修復團隊協助修復民眾帶來的木製家具，讓不堪使用的家具重回新生命。

最後第三大區則為「二手家具交換再利用平台」，透過家具交換活動，鼓勵民眾攜帶家中不需要的家具，以雙手可搬運的木製家具為原則，到現場捐贈家具或是可在現場與他人進行交換或分享，藉此找到所需的家具或替不需要的物品找到有緣人，節能減碳、減少浪費，也為環境盡一份心力，讓竹市落實全民綠生活與聯合國永續發展目標SDG11永續城鄉，建造宜居永續的幸福城市。

環保局表示，這次活動有「二手家具拍賣展示區、二手家具現場修復工作坊、二手家具交換再利用平台」，於當日上午10點開始，歡迎有興趣的民眾一同來響應環保、重視環保，提高環境品質。此次活動農業部林業及自然保育署新竹分署長夏榮生也將出席參加。更多精彩活動資訊及想進一步了解國產木材相關資訊，或對手作再生家具感興趣的民眾，請洽迴木工坊FB (https://reurl.cc/MyYXXK)。